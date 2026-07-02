Sieklucka na Bali, a Zawodnik przy bali. Która ma fajniejsze wczasy?

Dla jednych wakacje to powrót w rodzinne strony, a dla innych - wypad jak najdalej od codzienności. Niewątpliwie jednak wszyscy lubimy odpoczywać od obowiązków przy okazji fantastycznych warunków pogodowych. Ostatnio na dwie różne wersje "wakacji na bali" zdecydowały się aktorka Anna-Maria Sieklucka i prezenterka Kinga Zawodnik. Oczywiście, wszystko pokazały swoim obserwatorom.

Anna-Maria Sieklucka wypoczywa na Bali. Do zdjęć spod wodospadu dołączyła złote myśli

Aktorka, którą cała Polska poznała jako Laurę z szalenie kontrowersyjnego filmu "365 dni", spełnia się ostatnio chociażby na planie serialu "Pierwsza miłość". W przerwie od zawodowych zobowiązań Anna-Maria Sieklucka zdecydowała się na wyjazd w popularnym wśród turystów z całego świata kierunku. Na swoje profile w mediach społecznościowych wrzuciła serię fotek, na których widzimy ją kąpiącą się na indonezyjskiej wyspie Bali. W tle spektakularny wodospad, a w opisie zdjęć - duchowe przemyślenia.

"Woda to nie tylko woda. Tutaj na Bali, każdy wodospad wydaje się być portalem. Przypomnieniem, że natura dokładnie wie, jak nas uleczyć, jeśli tylko jesteśmy chętni, by posłuchać. Woda zwraca nas samym sobie. Woda niesie energię. Pamięta. Uwalnia. Uczy nas, żeby ufać przepływowi, zmiękczyć serce i pozbyć się tego, co już do nas nie należy, zabiera to, co ciężkie" - czytamy.

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Kinga Zawodnik wybrała się do basenu przy bali. Z bratem wychowała się na wsi

Tymczasem prezenterka, która zaimponowała tysiącom Polaków walką o zdrowie, wyprawiła się na wieś. Kinga Zawodnik nie tylko bawi na ekranie, ale też edukuje w temacie utraty wagi. Sama przeszła operację bariatryczną. W ostatnie upalne dni ruszyła ciągnikiem na pole, gdzie ukochany brat przygotował jej basen tuż przy balach siana. Uradowana prezenterka raczyła się tam drinkiem, zapominając na chwilę o problemach dnia codziennego.

"Od dawna marzy mi się Bali i dziś mój Brat spełnił moje marzenie - zabrał mnie na „bali” z prywatnym basenem i to za całe 20 zł. Nie będę już powtarzać, że mam NAJLEPSZEGO Brata na świecie (wiem, to może być już nudne), ale tak jest. Jego kreatywność to 100/10. Całe życie wychowuję się na wsi i właśnie za te wspomnienia kocham wieś" - napisała.

Jak widać, wczasy bywają naprawdę różne nawet u osób publicznych. Którą z dwóch wersji "wakacji na bali" wybralibyście? Dajcie znać w naszej sondzie poniżej, a my życzymy obu paniom wspaniałego lata!

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