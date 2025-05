Tekst listu podczas pogrzebu Tomasza Jakubiaka nie został przeczytany przez nią osobiście - powierzyła to zadanie bliskiej przyjaciółce rodziny, Odecie Moro. Dziennikarka, z zachowaniem pełnego szacunku i emocji, przekazała zgromadzonym słowa, które chwytały za serce. W liście siostra Jakubiaka wspominała jego dobroć, niezwykłe poczucie humoru, pasję do gotowania oraz bezinteresowną miłość, którą obdarzał najbliższych.

Odeta Moro, wyraźnie wzruszona, nie kryła emocji, przerywając na moment czytanie, by móc opanować drżenie głosu. Publiczność zamilkła, słuchając każdego słowa z uwagą i szacunkiem. Wśród zebranych dało się dostrzec łzy wzruszenia - wspomnienie Tomasza Jakubiaka, zawarte w osobistych słowach siostry, nadało pożegnaniu wyjątkowo intymny i szczery wymiar.

Ten symboliczny gest był wyrazem miłości i wdzięczności, ale też próbą pogodzenia się z bolesną stratą. List przypomniał wszystkim, że choć Tomasz Jakubiak odszedł zbyt wcześnie, pozostawił po sobie coś trwałego - ciepło, które rozsiewał nie tylko w kuchni, ale i w życiu codziennym.

Miałeś tylko dwa punkty w skali Apgar. Od początku lekarze wkładali ogromny wysiłek i starania, a Ty – od pierwszych chwil – walczyłeś. (...) Zakochałeś się w tańcu, ganiałeś po podwórku, poznawałeś przyjaciół. Z czasem pojawiali się kolejni – dziś wszyscy tworzycie dalej zgraną paczkę. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich. (...) Mimo dużej różnicy wieku byliśmy nierozłączni. Zawsze mnie zabierałeś ze sobą. (...) W liceum postawiłeś wszystko na jedną kartę – kuchnia stała się Twoim drugim domem. Każdy Cię zapamiętywał. Mając niewiele ponad 21 lat, wyjechałeś do Zielonej Góry. Wszyscy tam mówili o młodym kucharzu, który wychodził na salę i opowiadał o jedzeniu jak o dziełach sztuki. Tam poznałeś kolejnych przyjaciół – kucharzy, których uczyłeś, a dziś są szefami kuchni. Dla mnie to miasto również stało się drugim domem. Potem wróciłeś do Warszawy – zacząłeś działać w "Dzień Dobry TVN", wygrałeś casting i poznała Cię cała Polska – Ciebie, Tomka Jakubiaka. Twoje programy biły rekordy popularności. Ludzie czekali na Ciebie z otwartymi ramionami. Miałeś misję: zarazić Polaków pasją do gotowania i regionalnych smaków. Potem poznałeś swoją ukochaną – Anastazję – i Waszego kochanego bobaska. Pandemia to był czas, w którym kształtowaliście Waszą miłość. To wtedy znalazłeś dom. Miałeś niezwykłą umiejętność poznawania ludzi i zjednywania ich sobie. MasterChef to kolejny etap, w którym pokazałeś, że każdy – niezależnie od wszystkiego – może spróbować swoich sił. (...) Dla Ciebie nie było rzeczy niemożliwych. Często mówiłeś, że wygrałeś życie. Przeżyłam z Tobą przygodę życia… Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że każda z tych osób, które dziś Cię żegnają, ma swoją własną historię z Tobą. Kłóciliśmy się, godziliśmy – nasze wybuchowe charaktery nie ułatwiały nam życia, ale zawsze byliśmy razem. Zawsze będziesz żył w naszych wspomnieniach. Rodzina zaczyna się przy stole – a my przy tym stole zawsze będziemy na Ciebie czekać. Zawsze będzie tam miejsce dla Twoich przyjaciół. Żegnaj, braciszku. Do zobaczenia - mogliśmy usłyszeć we wzruszającym liście siostry Tomasza Jakubiaka.