Skandaliczne zachowanie ukochanego Roksany Węgiel. Łamie przepisy w Porsche wartym milion

Roksana i Kevin są nierozłączni

Tam, gdzie jest Roksana, jest i on. Kevin towarzyszy narzeczonej podczas bankietów, wywiadów, a nawet jest obecna na wszystkich jej występach w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda ufa mu tak bardzo, że powierzyła mu swoją karierę. Jak pisaliśmy ostatnio, Mglej decyduje o tym, z jakimi mediami może rozmawiać jego ukochana, a z jakimi nie. Podobno jego zachowania zaczęły niepokoić produkcję tanecznego show. - Większości wywiadów odmawia, co utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roksana jest jedną z największych gwiazd - wyznał nasz informator.

Odwozi ją na treningi i łamie przepisy

Kevin, nawet zawozi narzeczoną na próby do tanecznego show. Tak też było ostatnio. Gwiazda wygodnie rozsiadła się na miejscu pasażera, a Kevin usiadł za kółko. Nie patrząc na znaki drogowe, przejechał ciągłą, następnie poruszał się po buspasie, a na koniec dwukrotnie złamał przepis nakazu skrętu i pojechał na wprost. Za to ostatnie wykroczenie powinien dostać mandat w wysokości 250 zł oraz 5 punktów karnych. Natomiast za linię ciągłą 200 zł, a buspas 100 zł i 1 punkt. Narzeczony Roksany miał szczęście, że nie trafił na policję, i obyło się bez mandatu. Patrząc na zadowoloną minę Węgiel, prawdopodobnie szybka przejażdżka nową furą bardzo jej się podobała.

Mają Porsche warte milion

Nowa fura pary robi wrażenie na drodze. Nie dość, że ma piękny, oryginalny niebieski kolor, to w dodatku budzi podziw i zachwyt. Porsche 911 Carrera 4 GTS, które jest warte około milion złotych, w 3,5 sekundy przyspiesza do 100 km/h, a jego maksymalna prędkość wynosi aż 307 km/h. Fanów motoryzacji nie trzeba przekonywać, że Porsche 911 to klasa sama w sobie. Nie dość, że pięknie wygląda, to w dodatku ma niesamowite osiągi.