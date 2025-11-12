Skąpo odziana Oliwia Bieniuk pozdrawia z Oahu. Podobieństwo do Anny Przybylskiej uderzające!

Oliwia Bieniuk wyrosła na piękną kobietę

Oliwia Bieniuk niedawno obchodziła swoje 23. urodziny, udało jej się też kilka tygodni temu ukończyć studia aktorskie na kierunku "Aktorstwo Nowych Mediów" w Warszawskiej Szkole Filmowej. Ma więc co świętować! Na długi weekend wybrała się... na Hawaje.

Nic dziwnego, że córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka woli tropiki od listopadowej aury, z którą obecnie walczy większość Polski. Zamiast "złotej polskiej jesieni" mamy deszcz i szarugę, to też można w ramach odpoczynku dla oczu popatrzeć sobie na słoneczne widoki - na przykład na Instagramie Oliwi Bieniuk.

Oliwia Bieniuk kusi na Hawajach

Oliwia Bieniuk dała się już poznać widzom - występowała w małych rolach aktorskich, próbowała sił w modelingu i dotańczyła do półfinału "Tańca z Gwiazdami" w 2021 roku. Teraz, poza nauką którą niedawno zakończyła z sukcesem, Oliwia daje się oglądać głownie na swoim Instagramie.

Piękna celebrytka zdecydowała się wybrać na wyspę Oahu na Oceanie Spokojnym, gdzie cieszy się piękną pogodą i plażą. Postanowiła przesłać trochę tego słońca swoim fanom - zamieszczając gorące fotki pod palmą, na których pozuje powyginana w panterkowym kostiumie z odważnymi wycięciami. Piękna jak mama!

Kostium niewiele zostawia wyobraźni dzięki odważnym wycięciom, ale z takim ciałem? Nic dziwnego, że chce się pochwalić Co za forma! Oprócz siebie pokazała też swoim fanom piękne widoki - palmy, plażę i lazurową wodę, a także lokalny koloryt - koguta i miejscowe dania. Oliwię na Instagramie obserwuje aż 324 tysiące fanów, ale czy trudno im się dziwić? Tylko spójrzcie na te zdjęcia w naszej galerii pod tekstem!