Skąpo odziana Oliwia Bieniuk pozdrawia z Oahu. Podobieństwo do Anny Przybylskiej uderzające!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-11-12 17:40

Oliwia Bieniuk (23 l.), córka aktorki Anny Przybylskiej (+35 l.) i piłkarza, Jarosława Bieniuka (46 l.), dorastała na oczach całej polski. Latorośl gwiazdorskiej pary postanowiła pokazać na Instagramie, że od dawna nie jest już dzieckiem, a piękną kobietą. Jej nowe zdjęcia z urlopu zachwycają!

Oliwia Bieniuk wyrosła na piękną kobietę

Oliwia Bieniuk niedawno obchodziła swoje 23. urodziny, udało jej się też kilka tygodni temu ukończyć studia aktorskie na kierunku "Aktorstwo Nowych Mediów" w Warszawskiej Szkole Filmowej. Ma więc co świętować! Na długi weekend wybrała się... na Hawaje.

Nic dziwnego, że córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka woli tropiki od listopadowej aury, z którą obecnie walczy większość Polski. Zamiast "złotej polskiej jesieni" mamy deszcz i szarugę, to też można w ramach odpoczynku dla oczu popatrzeć sobie na słoneczne widoki - na przykład na Instagramie Oliwi Bieniuk.

Oliwia Bieniuk kusi na Hawajach

Oliwia Bieniuk dała się już poznać widzom - występowała w małych rolach aktorskich, próbowała sił w modelingu i dotańczyła do półfinału "Tańca z Gwiazdami" w 2021 roku. Teraz, poza nauką którą niedawno zakończyła z sukcesem, Oliwia daje się oglądać głownie na swoim Instagramie.

Piękna celebrytka zdecydowała się wybrać na wyspę Oahu na Oceanie Spokojnym, gdzie cieszy się piękną pogodą i plażą. Postanowiła przesłać trochę tego słońca swoim fanom - zamieszczając gorące fotki pod palmą, na których pozuje powyginana w panterkowym kostiumie z odważnymi wycięciami. Piękna jak mama!

Kostium niewiele zostawia wyobraźni dzięki odważnym wycięciom, ale z takim ciałem? Nic dziwnego, że chce się pochwalić Co za forma! Oprócz siebie pokazała też swoim fanom piękne widoki - palmy, plażę i lazurową wodę, a także lokalny koloryt - koguta i miejscowe dania. Oliwię na Instagramie obserwuje aż 324 tysiące fanów, ale czy trudno im się dziwić? Tylko spójrzcie na te zdjęcia w naszej galerii pod tekstem!

Oliwia Bieniuk na wakacjach
21 zdjęć
