Oliwia Bieniuk urodziła się 13 grudnia 2001 roku w Gdańsku. Jej matka, Anna Przybylska, była jedną z najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich aktorek, która zginęła tragicznie w 2014 roku. W mediach Oliwia często podkreślała, że mimo życia w cieniu matki stara się odnaleźć swój własny głos w przemyśle polskiego show-biznesu.

Przyzwyczaiłam się, ale słyszę to, od kiedy moja mama nie żyje, czyli już prawie osiem lat. Cały czas słyszę, że nie będę taka. To jest moja codzienność. Łatka, którą będę bardzo długo nosiła. Pewnie już zawsze. Ludzie będą mnie znali z tego, że jestem córką kogoś, kto był bardzo popularny - mówiła w "DDTVN".

Oliwia Bieniuk zagrała już w kilku produkcjach telewizyjnych. Na swoim koncie ma udział w "Gliniarzach" czy "Ani". Obecnie córka Anny Przybylskiej studiuje w szkole aktorskiej, aby jak najlepiej poznać ten fach. Niedawno jednak młoda gwiazda zdecydowała się na krótki urlop.

Na swoim instagramowym koncie Oliwka dodała fotografię, na której zaprezentowała smukłą sylwetkę w skąpym bikini. Nie napisała jednak, z kim wybrała się w daleką podróż. Jeśli wierzyć plotkom pojawiającym się w sieci od jakiegoś czasu gwiazdka jest w stałym związku.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów Oliwii. Większość była pod wrażeniem jej smukłej sylwetki.

Wow no normalnie syrena na plaży - pisali internauci.

Chociaż od śmierci Przybylskiej minęło już wiele lat, to jej bliscy cały czas o niej pamiętają. W jednym z ostatnich wywiadów Oliwia Bieniuk opowiedziała nawet, jak wspomina swoją mamę.

Mama była tą osobą, która surowo mnie wychowywała, a tata był taką osobą, która jak się kłóciłyśmy, to mówił: "Przestańcie dziewczyny, to nie ma sensu". To był taki nasz mediator. Moja mam była bardzo pedantyczna, lubiła sprzątać i bardzo mocno nas wychowywała - mówiła dziewczyna w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".