Oliwia Bieniuk to zrobiła! Córka Anny Przybylskiej właśnie ukończyła studia aktorskie

To dla niej bardzo ważny moment! Oliwia Bieniuk, córka zmarłej Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, oficjalnie zakończyła naukę w Warszawskiej Szkole Filmowej. 22-latka podzieliła się tą wyjątkową chwilą z fanami, publikując zdjęcia z dyplomem. Należą się gratulacje!

Oliwia Bieniuk od dawna wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. Dorastając w cieniu sławy swojej mamy, uwielbianej aktorki Anny Przybylskiej musiała mierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami. Choć wielu obserwatorów zastanawiało się, czy pójdzie w jej ślady, dziś wszystko wskazuje na to, że młoda gwiazda konsekwentnie buduje własną karierę w świecie filmu. Jej najnowsze osiągnięcie tylko to potwierdza. Oliwia właśnie ukończyła prestiżową Warszawską Szkołę Filmową, gdzie przez ostatnie trzy lata studiowała aktorstwo nowych mediów.

Oliwia Bieniuk ukończyła studia na prestiżowej uczelni

Radosną nowiną Oliwia Bieniuk podzieliła się w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z dyplomem, które natychmiast obiegły sieć. Na fotografiach widać uśmiechniętą, pełną dumy 22-latkę, stojącą na tle budynku uczelni. W podpisie pod zdjęciem pojawiły się krótkie, ale wymowne słowa: "I did it", czyli "Zrobiłam to!".

To wydarzenie nie przeszło bez echa wśród fanów i obserwatorów Oliwii. W komentarzach pod postem pojawiły się setki gratulacji, a internauci nie szczędzili ciepłych słów.  

Oliwia Bieniuk od kilku lat aktywnie rozwija swoją karierę. Zadebiutowała w serialu "Gliniarze", gdzie jej rola została pozytywnie odebrana, a następnie wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami", pokazując, że nie boi się wyzwań. Teraz, z dyplomem ukończenia uczelni artystycznej, ma solidne podstawy, by rozwijać się w zawodzie, o którym marzyła od dawna.

Warszawska Szkoła Filmowa, założona przez Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindę, jest jedną z najbardziej cenionych placówek tego typu w kraju. Kierunek, który wybrała Oliwia, Aktorstwo nowych mediów łączy w sobie klasyczne przygotowanie aktorskie z nauką pracy przed kamerą i w środowisku cyfrowym. To idealny wybór dla kogoś, kto chce łączyć świat filmu, telewizji i internetu.

