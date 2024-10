Skompromitowana Kaźmierska planuje wielki powrót! "Jak Feniks z popiołów"

Co na to Koroniewska?

Kaźmierska chce wrócić. W tym celu poleciała do... Chin!

Dagmara Kaźmierska, pomimo skandalu, nadal ma ponad milion obserwatorów na Instagramie. Doświadczona życiowo eks celebrytka po ty, jak zawinęła się nagle z "Tańca z gwiazdami" cały czas próbuje wrócić do telewizji. Istotnie, to jej zawdzięcza swoją wielką sławę i status "Królowej życia". Co tym razem wymyśliła była gwiazda polskiego show biznesu?

Kaźmierska odleciała bez syna

Zaraz po tym, jak media obiegły straszliwe zeznania byłych pracownic agencji Kaźmierskiej, ona sama uciekła do Egiptu. Co jak czas wynurzała się na swoim profilu na Instagramie, aby w dosadnych słowach wyrazić złość na "hejterów" lub pokazać się w otoczeniu kochającej rodziny. Kaźmierska uruchomiła się także podczas powodzi, choćby z racji tego, że właśnie na zalanych terenach mieszka część jej bliskich. Dagmarę często można zobaczyć także z synem Conanem, z którego jest bardzo dumna. Kiedy jednak młody Kaźmierski pochwalił się na swoim profilu, że właśnie jest coraz bliżej spełnienia marzenia o zostaniu lekarzem, jego mamusi się "ulało" i poleciały mocne słowa. Teraz jednak Kaźmierska znów pozuje na "Królową życia" i ogłasza nowy projekt.

Najnowsze zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej w azjatyckich strojach są kolorowe, radosne i egzotyczne. Okazuje się, że była gwiazda udała się aż do Chin, gdzie nagrywa coś, co nazywa "nowym projektem". Najnowsze posty Kaźmierskiej z Pekinu zaskakują nawet jej najwierniejszych fanów. Zamiast pląsów w egipskich barach celebrytka prezentuje się w regionalnych, chińskich strojach! Współpracujący z nią influencer zapowiada projekt, który ma być początkiem "nowej energii i świeżych pomysłów". Kaźmierska porównana została do Feniksa, odradzającego się z popiołów.

" Jak Feniks powstaje z popiołów"

Już wkrótce odpalamy nasz sekretny projekt! 🚀 W tym celu ruszyliśmy aż do Chin, by nagrać dla Was coś naprawdę wyjątkowego. 🎥 Jak Feniks powstaje z popiołów, tak i my wracamy z nową energią i świeżymi pomysłami. 🔥 Szykujcie się na coś niezwykłego – to dopiero początek! 🌍✨ Nie przegap: "Taniec z gwiazdami". Taką emeryturę ma Iwona Pavlović. Trzymajcie się mocno!

Sonda Czy Dagmara Kaźmierska powinna występować w telewizji? tak nie nie mam zdania