Skrytykował styl Maryli Rodowicz, fani w odpowiedzi wystrzelili salwę zachwytów. "Piękna ta nasza Królowa "

Wyrazisty styl Maryli Rodowicz - wybuchowa mieszanka trendów

Maryla Rodowicz słynie z odważnych i barwnych ubrań. Często wybiera stroje w żywych kolorach, bogate w zdobienia, cekiny, hafty i frędzle. Jej stylizacje często przyciągają wzrok i są pełne energii, odzwierciedlając jej osobowość sceniczną. Wiele jej strojów zawiera elementy inspirowane polskim folklorem. Rodowicz często pojawia się na scenie w sukniach i płaszczach ozdobionych ludowymi motywami, takimi jak kwiaty, koronki czy hafty. Styl boho, z luźnymi fasonami, warstwowymi sukniami i kapeluszami, również jest obecny w jej garderobie. Często nosi charakterystyczne nakrycia głowy – kapelusze, czapki, a także wianki z kwiatów. To jeden z elementów, który dodaje jej stylizacjom unikalności i teatralności.

Stylista skrytykował wybory modowe Rodowicz: "Jej styl to wielkie nic"

Na temat charakterystycznego sposobu ubierania się Maryli wypowiedział się ostatnio na lamach ShowNews, stylista Daniel Jacob Dali. Nie był łaskawy dla ikony polskiej piosenki. "Wiadomo od lat, że Maryla Rodowicz przebiera się, a nie ubiera się. Absolutnie nie śledzi trendów modowych, a jej styl to wielkie nic. Ogromne falbaniaste suknie, kwieciste wzory tkanin według niej po prostu im więcej, tym lepiej. Wygląda, jakby wstępowała w cyrku, a nie jak piosenkarka sceniczna z tak wielkim dorobkiem i tyloma sukcesami" - cytuje eksperta serwis.

Fani są innego zdania. Zalali Marylę ciepłymi słowami

Stylista skrytykował również strój artystki, w którym wystąpiła na jednym z ostatnich koncertów, mimo że Rodowicz była z tej stylizacji zadowolona. Wręcz była gotowa znosić niewygody, by się w niej zaprezentować. "Tak się wystroiłam na koncert w amfiteatrze w Koszalinie. Może to nie jest najwygodniejsza spódnica do pląsania na scenie, ale za to wygląda! Dla efektownego kostiumu mogę się skazać na niewygodę" - zapewniła piosenkarka w poście na Instagramie. Internauci zareagowali błyskawicznie.

Piękne są Pani stroje. Wszystkie takie wyszukane i niepowtarzalne. Teraz artystki w strojach gimnastyczno-kąpielowych na scenę wychodzą. Zero kreatywności widzę na scenach. A nasza Marylka jest królową nie tylko śpiewu, ale również ubioru.

Marylko jesteś nie do podrobienia w stylizacjach scenicznych, i tak głosem i stylem jesteś jedyna!

Pani Marylko, Pani to wszystko pasuje.

W galerii znajdziecie kilka ekstrawaganckich stylizacji diwy. Podobają Wam się stroje Maryli? Dajcie znać w sondzie poniżej.

