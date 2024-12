Sława Przybylska spędzi święta z sikorkami i przytuli się do brzozy. Zaśpiewa sobie sama kolędy

Święta Bożego Narodzenia były magiczną sytuacją w dzieciństwie. Bo w moim rodzinnym domu święta zawsze zaczynały się od fragmentów Biblii. To nie były tylko prezenty i jedzenie 12. potraw, tylko była magia przeszłości. I to było prawdziwe. Teraz, jak byłam kilka razy i obserwowałam, to właściwie preenty dla dzieci, no i jedzenie i słuchanie kolęd, nie śpiewanie. A u nas, po odczytaniu Biblii - prezentów prawie wcale nie było, bo była bieda wtedy - to były śpiewane kolędy. (...) Te święta z dzieciństwa są dla mnie istotnym wspomnieniem. Teraz, kiedy jestem sama, staram się, żeby szybko te święta przeszły. Żebym ja nie wspominała tego, co złe i starała się śpiewać sobie kolędy w domu, sama.