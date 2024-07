Sławomir Świerzyński oraz jego formacja Bayer Full obecni są od lat na polskiej scenie muzycznej. Jeden z ich najbardziej znanych utworów, czyli "Majteczki w kropeczki" jest niekwestionowanym hitem od wielu lat. Mało osób wie jednak, jak wygląda życie prywatne muzyka.

Zobacz też: Jacek Kurski nową gwiazdą Bayer Full. Zaśpiewał też z Martyniukiem! Tańce i swawole, jakby jutra miało nie być

Sławomir Świerzyński jest z ukochaną żoną już od lat

Pierwsze spotkanie Sławomira Świerzyńskiego i jego przyszłej żony miało miejsce w dość nietypowym miejscu. W przeszłości bowiem artysta uczył muzyki. Był nawet organistą w kościele, a także prowadził chór i grupą harcerską. To właśnie wtedy jeszcze jako opiekun poznał obecną ukochaną. Mężczyzna miał wtedy 22 lata, a ona zaledwie 16.

"Żartuję, że wszystko, co najlepsze wziąłem ze szkoły: żonę, mieszkanie..." - można było przeczytać jego słowa w serwisie Plejada.

Zobacz też: Majątek lidera Bayer Full robi wrażenie! Sławomir Świerzyński pławi się w luksusach!

Jego życie potoczyło się później bardzo szybko. Zakochani pobrali się w Gostyninie, a Renata była wtedy w ciąży. Później na świat przyszedł ich syn, w następnych latach pojawił się jeszcze drugi syn oraz córka. W 2016 roku dzieci małżeństwa stworzyły swój zespół disco polo, Baby Full.

"Przyznam, że Renata zniosła ze mną bardzo wiele. Bywało, że różne osoby, także dziewczyny, odwoziły mnie nad ranem do domu. Ona przejmowała mnie z ich rąk" - mówił na łamach "Dobrego Tygodnia" artysta.

Obecnie to właśnie Renata opiekuje się domowymi finansami. Jakiś czas temu na łamach "Faktu" Sławomir wyznał, że w kwestii pieniędzy ma do ukochanej pełne zaufanie.

"To żona za wszystko płaci i jest księgową. Gdy jedziemy na wypoczynek, to ja znam języki i jestem od gadania, a ona jest księgową i jest od wydawania. Żona ma na wszystko i może kupować, co chce i gdzie chce. Ale wszystko oczywiście w granicach rozsądku. Gdy ja potrzebuję pieniędzy, to jej mówię, że muszę kupić to czy tamto i dostaję. Ale kwiatki to już ja jej kupuję, bo to znaczy, że o niej pamiętam" - mówił dziennikarzom.

Zobacz też: Lider Bayer Full na scenie z politykiem PiS. Oto, co powiedzieli o 800 plus

Z kolei w innym wywiadzie wyjawił, że jego żona to "kobieta jego życia".

"Wielką miłością i wspieraniem się wzajemnym, wzajemną pracą, dbaniem o ognisko domowe i o pracę. Może jest to trudne, ale da się to ogarnąć" - mówił w "DDTVN".

Zobacz też: Dotacja dla Bayer Full to dopiero początek. Internauci zarzucili im paskudny postępek

Zobacz naszą galerię: Sławomir Świerzyński Bayer Full

Sonda Rozbawiły Cię żarty Świerzyńskiego na temat kobiet? Nie, są żenujące Tak, trzeba mieć dystans Może trochę