W czwartek, 8 maja 2025 roku, w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. W gronie 40 osób wyróżnionych przez Prezydenta RP znaleźli się przedstawiciele świata kultury, sportu, nauki i parlamentaryzmu. Jednym z odznaczonych był Sławomir Świerzyński – muzyk, którego utwory grają na weselach i festynach. Należało mu się?

Sławomir Świerzyński został odznaczony przez Andrzeja Dudę

Sławomir Świerzyński od ponad 40 lat działa na scenie muzycznej. Największą popularność zdobyli dzięki przebojom "Majteczki w kropeczki" i "Wszyscy Polacy". Jak sam przyznał po odebraniu odznaczenia, jego "sukces" nie byłby możliwy bez wiernych fanów, którym złożył publiczne podziękowania.

Moi kochani fani, tutaj z Belwederu, z Pałacu Prezydenckiego chcę Wam podziękować za to, że przez 41 lat byliście ze mną, co zauważył Pan Prezydent, wręczając mi Złoty Krzyż Zasługi za działalność artystyczną i społeczną. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami cały czas, z zespołem Bayer Full i z naszymi piosenkami. Gdybyście nie wy, to prawdopodobnie mnie by tutaj nie było, ale w tym odznaczeniu również chcę podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom śpiewającym piosenkę taneczną, disco polo, piosenkę chodnikową i piosenkę biesiadną. Moi kochani, zostaliśmy zauważeni. Nareszcie ktoś nas docenił. Pan Prezydent z ministrami zauważyli, że są tacy ludzie, jak my, którzy dają ludziom radość, nadzieję, miłość i przyszłość - mówił zachwycony Sławomir Świerzyński.

Podczas ceremonii, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, odznaczenia wręczał minister Andrzej Dera. W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. były minister kultury Piotr Gliński oraz członek Kapituły Orderu Orła Białego, Bronisław Wildstein. Oprócz Świerzyńskiego uhonorowani zostali m.in. Halina Frąckowiak (Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski), skoczek Piotr Żyła (Krzyż Kawalerski), a pośmiertnie wyróżniono aktora Emiliana Kamińskiego.

Kontrowersyjna kariera Sławomira Świerzyńskiego

"Artystyczna" kariera Sławomira Świerzyńskiego nie obyła się bez zgrzytów. W przeszłości pojawiały się zarzuty dotyczące rzekomego zawyżania wyników sprzedaży płyt w Chinach. Muzyk twierdził, że jego zespół sprzedał tam miliony albumów, co wzbudziło sceptycyzm wielu dziennikarzy i internautów. Ponadto Świerzyński niejednokrotnie wzbudzał kontrowersje swoimi publicznymi wypowiedziami - zarówno na tematy polityczne, jak i społeczne - co dzieliło opinię publiczną. Dodatkowo był antybohaterem medialnego sporu z Narodowym Centrum Kultury o prawa autorskie do niektórych utworów, które - jak się później okazało - miały być inspirowane tradycyjną muzyką ludową. Jak się jednak okazuje wątpliwa kariera może być również doceniona.

