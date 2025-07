Ślub Kingi Dudy w telewizji! Pokazali zdjęcia z ukrycia. Widać też Agatę Dudę

Ślub Kingi Dudy. W telewizji pokazali zdjęcia z ukrycia!

Do ostatniej chwili nic nie było wiadomo o tym, że Kinga Duda wychodzi za mąż. Informacje o tym, że zmieniła stan cywilny, pojawiły się w mediach dopiero w w sobotni wieczór, 5 lipca, czyli w dniu, w którym Kinga Duda wzięła ślub. Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła to, że córka Andrzeja Dudy wyszła za mąż dopiero następnego dnia. Przez połowę weekendu zatem media żyły przede wszystkim ślubem Kingi Dudy. Oczywiście tego wydarzenia nie mogła też pominąć Telewizja Republika, która raczej znana jest z przychylnego nastawienia do PiS, a jak wiadomo Andrzej Duda dwukrotnie był kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich. W materiale wyemitowanym przez Republikę widać zdjęcia, które zostały zrobione z ukrycia. Dla widzów był to prawdziwy rarytas, bo na fotografiach można było zobaczyć nie tylko pannę młodą, lecz także Agatę Dudę, czyli matkę Kingi i pierwszą damę.

Z reportażu o ślubie Kingi Dudy wyemitowanego przez Telewizję Republika dowiadujemy się m.in. tego, że w uroczystości wzięli udział dziadkowie panny młodej i rodzice Andrzeja Dudy. Inną ciekawostką jest to, że goście ślubni do Pałacu Prezydenckiego wchodzili bocznym wejściem, dzięki czemu nie rzucali się w oczy. Dziennikarze TV Republika mieli także ustalić, że państwo młodzi na miejsce uroczystości przyjechali na długo przez jej rozpoczęciem.

Wszystko wskazuje na to, że narzeczeni w przeddzień ślubu zostali w Pałacu Prezydenckim

- słyszymy w materiale. Wspomniana Agata Duda na ślubie córki zadała szyku. Pierwsza dama założyła na siebie lekką, zwiewną sukienkę z niewielkim dekoltem i długim rękawem, w odcieniu gołębiego błękitu. Do tego doszła stonowana biżuteria. Kinga Duda z kolei postawiła na klasyczną biel. Bez udziwnień, ale za to z wielką klasą.

