Słynny Darek z "Sanatorium Miłości" wziął ślub z piękną Jolą! Wśród gości mama Przybylskiej. Cudowna uroczystość

Dariusz Kosiec i Jolanta Kowal wzięli ślub! 28 lipca 2023 roku słynny Darek z "Sanatorium Miłości" powiedział Joli sakramentalne "tak". Para wzięła ślub cywilny w Sikorowie pod Inowrocławiem, z którego pochodzi Jola, w obiekcie "Jaśminowy Gaj". Panna młoda wyglądała olśniewająco! Miała przepiękną suknię. Darek również prezentował się niczego sobie. Słoneczna pogoda dopełniła uroczystości, goście dopisali, pojawiła się nawet - ku zaskoczeniu niektórych - mama śp. Ani Przybylskiej, Krystyna Przybylska. Dariusz Kosiec i Jolanta Kowal pierwszy taniec wykonała do utwory "Zabiorę Cię właśnie tam". Wśród gości nie zabrakło też uczestników programu "Sanatorium Miłości", w tym Ewy, Uli oraz Anety. Jakie plany na przyszłość ma para? Uchylili rąbka tajemnicy.

Słynny Darek z "Sanatorium Miłości" wziął ślub z piękną Jolą! Cudowna uroczystość

Media donoszą, że Dariusz z "Sanatorium Miłości" po ślubie nie planuje przeprowadzki do Polski. Chce pozostać w Norwegii do czasu przejścia na emeryturę, ponieważ tam ma dobrą, stałą pracę. Jola z kolei jest położną, która pracuje w Inowrocławiu. Darek pochodzący ze Szczecina w przeszłości był już w związku małżeńskim. Po 25 latach rozstał się z żoną i wtedy wziął udział w programie "Sanatorium Miłości". Dał się poznać jako mężczyzna energiczny, z temperamentem, niezależny. Najwyraźniej Joli przypadło to do gustu. Niech im się wiedzie!

