Słynny polski dziennikarz oskarżony! To laureat Grand Press, syn Materny i mąż rekordzistki świata

Jacek B., uznany polski dziennikarz, jest oskarżony w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafiła już dokumentacja w tym zakresie. Mężczyzna znalazł się wśród pięciu oskarżonych, ale to właśnie jego obecność w akcie oskarżenia budzi największe emocje, bo jeszcze dwie dekady temu był związany z mediami i zdobywał liczne nagrody. Były dziennikarz stacji TVN i radia RMF FM, laureat Grand Press (dwukrotny: w latach 2002 i 2003 w kat. dziennikarstwa specjalistycznego, wspólnie z Markiem Kęskrawcem), utalentowany reporter śledczy. Teraz będzie musiał zmierzyć się ze zbliżającym procesem sądowym.

"Press" donosi, że Jacek B. jest oskarżony o udział w napadzie na właściciela centrum medycznego. Ofiara, związana biznesowo z byłym dziennikarzem, została zmuszona do przekazania napastnikom ponad miliona złotych pod groźbą użycia noża i przedmiotu przypominającego broń. Do zdarzenia doszło w rejonie jednego z centrów handlowych w województwie śląskim. Nie było w tamtym miejscu kamer, więc śledczy dysponują jedynie relacjami świadków, a konkretnie osoby pokrzywdzonej. Jacek B. nie przyznaje się do zarzutów i przed sądem zamierza udowodnić swoją niewinność. Szczegóły poniżej.

Jacek B. to nieślubny syn Krzysztofa Materny. Jego żona jest natomiast rekordzistką świata w ultratriathlonie

Jacek B. prywatnie jest nieślubnym synem Krzysztofa Materny, polskiego konferansjera, satyryka, aktora, reżysera i producenta telewizyjnego. Mężczyźni dowiedzieli się o swoim pokrewieństwie przypadkowo, w 2017 roku, na podstawie badań DNA, o czym rozpisywały się wówczas praktycznie wszystkie media w Polsce.

Żona Jacka B. to natomiast Alicja Pyszka, rekordzistka świata w ultratriathlonie, uznana sportsmenka. W 2024 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiły się doniesienia o postępowaniu prowadzonemu przeciwko dziennikarzowi, kobieta napisała w mediach społecznościowych, że jej mąż został aresztowany i usłyszał niezwykle poważne zarzuty.

- Ze względu na dobro naszego dziecka, nie będę w tej sprawie zabierać głosu publicznie. W tej szokującej dla mnie sytuacji muszę skupić się na tym, by chronić moją córkę, Magdę oraz resztę naszej rodziny. Proszę, uszanujcie moją decyzję: nawet bez medialnej burzy to dla nas piekło" — napisała Alicja Pyszka na Instagramie.

Postępowanie trwa, będziemy się tej sprawie przyglądać.

