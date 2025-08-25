Słynny polski dziennikarz oskarżony! To laureat Grand Press, syn Materny i mąż rekordzistki świata

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-08-25 9:43

Jacek B., były dziennikarz stacji TVN i radia RMF FM, oskarżony o udział w napadzie. Mężczyzna był uznanym pracownikiem mediów, laureatem prestiżowej nagrody Grand Press, a prywatnie nieślubnym synem Krzysztofa Materny i mężem rekordzistki świata w ultratriathlonie. Teraz Jacek B. usłyszał bardzo poważne zarzuty. Sąd Okręgowy w Gliwicach otrzymał już akt oskarżenia w jego sprawie.

Jacek B., uznany polski dziennikarz, jest oskarżony w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafiła już dokumentacja w tym zakresie. Mężczyzna znalazł się wśród pięciu oskarżonych, ale to właśnie jego obecność w akcie oskarżenia budzi największe emocje, bo jeszcze dwie dekady temu był związany z mediami i zdobywał liczne nagrody. Były dziennikarz stacji TVN i radia RMF FM, laureat Grand Press (dwukrotny: w latach 2002 i 2003 w kat. dziennikarstwa specjalistycznego, wspólnie z Markiem Kęskrawcem), utalentowany reporter śledczy. Teraz będzie musiał zmierzyć się ze zbliżającym procesem sądowym.

"Press" donosi, że Jacek B. jest oskarżony o udział w napadzie na właściciela centrum medycznego. Ofiara, związana biznesowo z byłym dziennikarzem, została zmuszona do przekazania napastnikom ponad miliona złotych pod groźbą użycia noża i przedmiotu przypominającego broń. Do zdarzenia doszło w rejonie jednego z centrów handlowych w województwie śląskim. Nie było w tamtym miejscu kamer, więc śledczy dysponują jedynie relacjami świadków, a konkretnie osoby pokrzywdzonej. Jacek B. nie przyznaje się do zarzutów i przed sądem zamierza udowodnić swoją niewinność. Szczegóły poniżej.

Jacek B. to nieślubny syn Krzysztofa Materny. Jego żona jest natomiast rekordzistką świata w ultratriathlonie

Jacek B. prywatnie jest nieślubnym synem Krzysztofa Materny, polskiego konferansjera, satyryka, aktora, reżysera i producenta telewizyjnego. Mężczyźni dowiedzieli się o swoim pokrewieństwie przypadkowo, w 2017 roku, na podstawie badań DNA, o czym rozpisywały się wówczas praktycznie wszystkie media w Polsce. 

Żona Jacka B. to natomiast Alicja Pyszka, rekordzistka świata w ultratriathlonie, uznana sportsmenka. W 2024 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiły się doniesienia o postępowaniu prowadzonemu przeciwko dziennikarzowi, kobieta napisała w mediach społecznościowych, że jej mąż został aresztowany i usłyszał niezwykle poważne zarzuty.

- Ze względu na dobro naszego dziecka, nie będę w tej sprawie zabierać głosu publicznie. W tej szokującej dla mnie sytuacji muszę skupić się na tym, by chronić moją córkę, Magdę oraz resztę naszej rodziny. Proszę, uszanujcie moją decyzję: nawet bez medialnej burzy to dla nas piekło" — napisała Alicja Pyszka na Instagramie.

Postępowanie trwa, będziemy się tej sprawie przyglądać.

Zobacz galerię zdjęć: Jacek B., były dziennikarz TVN i RMF FM, z zarzutami

Jacek B., były dziennikarz TVN i RMF FM, z zarzutami
8 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Którym mediom ufasz najbardziej?
Pokój Zbrodni
Napastnik zastrzelony w Sosnowcu. Miał biegać po ulicach z maczetą | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki