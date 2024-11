Była żona pokazała stare zdjęcia Kamila Durczoka i napisała kilka tajemniczych słów. Śmierć dziennikarza była szokiem dla wszystkich. To już 3 lata!

Marianna Dufek, była żona Kamila Durczoka, postanowiła upamiętnić dziennikarza w trzecią rocznicę jego śmierci. Na facebookowym profilu byłej pani Durczok pojawiło się kilka zdjęć wyjętych z domowego archiwum. Dwa z nich wykonano, gdy syn dorosły obecnie pary był jeszcze niemowlakiem. Na każdej fotografii dziennikarz pozował nie sam, a z ukochanymi psami. Te towarzyszyły mu do ostatnich chwil życia. Durczok był bardzo przywiązany do swoich zwierząt, czego nigdy nie ukrywał.

Ostatnim psem Durczoka był Dymitr.

Dymitr i Kamil to byli prawdziwi przyjaciele. Pamiętam, jak trafił do domu Kamila jako szczeniak. Kamil przywiózł go z hodowli pod Katowicami. Mieszkaliśmy obok siebie, więc Dymitr traktował mnie jak członka rodziny - mówił "Faktowi" znajomy Durczoka.