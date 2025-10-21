Smukła Wojciechowska, sportowa Nosowska i futrzasta Szroeder. Tłum gwiazd na imprezie marki biżuteryjnej

Warszawski event marki biżuteryjnej przyciągnął prawdziwy tłum znanych osobistości. Artyści, aktorki i dziennikarki chętnie zapozowali na ściance, prezentując swoje stylizacje i biżuteryjne dodatki. Tym razem to Katarzyna Nosowska była w centrum uwagi, artystka została twarzą nowej kampanii. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, nie tylko ze względu na gwiazdy, ale też na atmosferę elegancji, jaka panowała przez cały wieczór.

Smukła Wojciechowska, sportowa Nosowska i futrzasta Szroeder. Tłum gwiazd na imprezie

Na evencie pojawiła się Martyna Wojciechowska, która po raz kolejny udowodniła, że minimalizm może robić ogromne wrażenie. Dziennikarka wybrała długą, czarną suknię o prostym kroju, podkreślającą jej figurę. Do stylizacji dobrała wyrazistą, masywną biżuterię, która idealnie wpisała się w klimat wydarzenia. Z klasą, bez przesady, tak właśnie można określić styl Wojciechowskiej, która od lat inspiruje kobiety.

Nie zabrakło również Agaty Kuleszy. Aktorka postawiła na elegancką spódnicę oraz dopasowany czarny golf. Jej look był idealnym połączeniem kobiecości i siły.

Z kolei Natalia Szroeder wniosła na imprezę powiew młodości i świeżości. Artystka pojawiła się w jeansowych spodniach z szerokimi nogawkami oraz futrzastej kurtce w bordowym odcieniu. Jej stylizacja była luźna, ale dopracowana, idealna na wieczorne wyjście w stolicy.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak Katarzyna Nosowska, która tego wieczoru świętowała premierę współpracy z marką. Piosenkarka pojawiła się w towarzystwie swojego syna, z którym zapozowała na ściance. Oboje wybrali streetwearowe stylizacje, Nosowska postawiła na luźną bluzę, szerokie spodnie i sportowe buty, a jej syn na oversize’ową koszulę.

