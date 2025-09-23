Tajemnice Sanah wyszły na jaw! Znamy już nawet jej numer buta

Te dwie wrześniowe przeszły już do historii polskiej muzyki. Bilety na koncerty wokalistki, która gra na skrzypcach i śpiewa poezję polska muzyka wyprzedano w kilka minut. 130 tysięcy fanów śpiewało jednym głosem z Sanah, która dosłownie odleciała nad ich głowami.

Odloty Sanah na Narodowym

TVP pokazała w swoim reportażu imponujący rozmach koncertów Sanah na Stadionie Narodowym. Dzięki temu zobaczyliśmy tysiące światełek unoszących się nad stadionem i artystkę, która zrobiła takie rzeczy, o jakich inni nawet nie śmią marzyć. Drobniutka Zuzia Grabowska, z domu Jurczak, w kilka chwil udowodniła, że może naprawdę wszystko i zrobi to na oczach tłumów.

W piątek i w sobotę, 19 i 20 września 2025 roku Sanah zapisała się w historii, a już we wtorek, 23 września w TVP1 oraz na TVP VOD mogliśmy przeżyć te emocje jeszcze raz dzięki wyjątkowemu reportażowi "Widzimy się na scenie". W materiale znalazły się fragmenty występów Sanah i jej gości, w tym: Michała Bajora, Alicji Majewskiej, Kuby Badacha oraz zespołu Mazowsze.

Numer buta Zuzi to...

W reportażu TVP poznaliśmy także kulisy przygotowań do tego nie tylko muzycznego wydarzenia. Z materiału można wywnioskować jedno: wszyscy kochają Sanah! Nie tylko fani są urzeczeni jej muzyką, talentem, urodą i charyzmą. Ta urocza dziewczyna ma wokół siebie ludzi, którzy pracują dla niej z oddaniem i nieudawaną radością. To oni zdradzili, że Zuzia na scenie zachowuje się dokładnie tak samo, jak w codziennym życiu, tworzy bez wysiłku największe hity i jaki nosi numer buta. Otóż Sanah, na koncertach której szaleją wielotysięczne tłumy stąpa po scenie w butkach (lub bez) w rozmiarze 36. Zobacz też: Mąż Sanah śmierdział?! A wokalistka przed jego przyjściem czyściła toaletę

Reportaż TVP okazał się czymś znacznie bogatszym, niż sam zapis koncertu. To była podróż do serca wielkiego muzycznego teatru, z naturalną gwiazdą w centrum wydarzeń. Zobaczyliśmy artystkę tuż przed wyjściem na scenę, emocje jej zespołu i ogrom pracy włożonej w stworzenie show, które poruszyło i połączyło różne pokolenia.

Wytworne towarzystwo

Kamery pokazały fragmenty wykonania największych hitów Sanah na Narodowym z jej słynnym lotem nad publicznością! Jeszcze nikt wcześniej, w tym miejscu nie wykonywał swoich hitów, unosząc się w powietrzu nie nad sceną, a nad ogromnym tłumem. To naprawdę robi wrażenie! W reportażu pojawiły się fragmenty występów Michała Bajora, Alicji Majewskiej, Kuby Badacha, Kasi Kowalskiej, Natalii Szroeder, Meli Koteluk, Katarzyny Nosowskiej, Grzegorza Skawińskiego, Sobla oraz zespołu Mazowsze.

"Widzimy się na scenie" można nadal oglądać w serwisie vod.tvp.pl.

Sonda Violetta Villas czy Sanah. Którą artystkę wolisz? Violette Villas Sanah Obie lubię tak samo Obu nie lubię