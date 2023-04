Sobota bez "Dzień dobry TVN". Stacja zrezygnowała z programu. Produkcja wydała oświadczenie. Co dalej z programem?

Córka Urszuli Dudziak miała ponad 5 promili we krwi, gdy trafiła do szpitala. Była naga i poturbowana, prawie straciła życie!

"Dzień dobry TVN" to jedna z najbardziej lubianych śniadaniówek wśród Polaków. Nie brakuje tam wszelkiego rodzaju porad kulinarnych, urodowych, stylizacyjnych, a także podejmowane są tematy społecznie istotne. W sobotę 1 kwietnia widzowie programu mogli być rozczarowani, ponieważ na antenie TVN nie pojawił się ich ulubiony program. Stacja wydała już w tej kwestii oświadczenie, w którym wyjaśniła, co było powodem tej sytuacji. Poinformowano także, kiedy "Dzień dobry TVN" wróci na antenę. Okazuje się, że przyczyną był konkurs skoków w Planicy. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne piątkowe zawody w Planicy zostały przeniesione na następny dzień, przez co TVN zrezygnował z emisji sobotniego. "W sobotę kibicujemy naszym skoczkom" - czytamy na profilu na Instagramie śniadaniówki.

Kiedy "Dzień dobry TVN" wróci na antenę?

Stacja wyjaśniła, że "Dzień dobry TVN" powróci na antenę już w niedzielę, 2 kwietnia. Jednak odbędzie się on w skróconej wersji. Program zostanie jednak wyemitowany w innych godzinach. "Startujemy o 7.30 i jesteśmy z wami do 9.20. Później razem będziemy kibicować naszym skoczkom" - podkreślają producenci śniadaniówki.

