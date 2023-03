Agnieszka Woźniak-Starak szczerze o "Dzień Dobry TVN"! Ktoś się obrazi?!

Agnieszka Woźniak-Starak szczerze o pracy w DD TVN! Nawiązała do innych duetów. Nie wszystkim będzie miło!

Agnieszka Woźniak-Starak pracuje w telewizji TVN już dziesięć lat. Przez ten czas prowadziła na przykład takie programy, jak "Na językach" czy "Azja Express". Od trzech lat oglądamy ją w telewizji śniadaniowej. W prowadzeniu "Dzień Dobry TVN" towarzyszy Agnieszce Woźniak-Starak Ewa Drzyzga. Jak dość różniącym się od siebie paniom pracuje się razem? Teraz Agnieszka opowiedziała o tym szczerze w rozmowie z Plejadą. "Myślę, że to był bardzo dobry pomysł kogoś, kto na ten pomysł wpadł. On był ryzykowny, oczywiście. My jesteśmy razem już trzeci rok i uważam, że to jest dobre" - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak. Ale to nie wszystko! Przy okazji prowadzącej śniadaniowy program wyrwało się jedno zdanie na temat kobiecych duetów w DDTVN! Ktoś może poczuć się nieco urażony...

"Z dziewczynami to nigdy nie wiadomo. Jak zaczną konkurować na antenie, to..."

Co powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak o innych kobiecych duetach w programie? "Z dziewczynami to nigdy nie wiadomo. Jak zaczną konkurować na antenie, to... już były tutaj takie duety, a może jeden, który przetrwał jeden sezon" - powiedziała dziennikarka. Do kogo piła? Zapewne do chwil, w których program śniadaniowy TVN prowadziły w duecie Magda Mołek i Jolanta Pieńkowska... Czy duet Ewy Drzyzgi i Agnieszki Woźniak-Starak przetrwa próbę czasu? "My po prostu słuchamy siebie nawzajem. Lubimy się, lubimy ze sobą pracować, dotarłyśmy się. Potrzebowałyśmy trochę czasu, musiałyśmy wybadać ten teren, zobaczyć, jak to działa i teraz działamy jak szwajcarski zegarek" - zapewniła dziennikarka.

