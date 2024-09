Co na to tata?

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wraca na antenę Polsatu. Wielkie otwarcie 21. sezonu show zaskoczyło widzów wyjątkowymi występami. Filip Lato, zwycięzca poprzedniej edycji, zainaugurował sezon, wcielając się w George’a Michaela i wykonując energetyczne „Freedom”. Nowością tego sezonu jest duet prowadzących. Maciej Rock został wsparty przez Agnieszkę Hyży, a do grona jurorów, w którym zasiadają już Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski, dołączyły nowe twarze: Justyna Steczkowska, polska diva, oraz Stefan Terrazzino, ulubieniec publiczności i uczestnik poprzednich edycji.

Pierwsza na scenie zaprezentowała się Reni Jusis, ikona polskiej sceny muzycznej, która wykonała ponadczasowy hit Rafaelli Carry „Pedro”. Justyna Steczkowska była pod wrażeniem występu.

Reni, bardzo trudno jest połączyć ruch, taniec… To wszystko jest skomplikowane, zwłaszcza mając do tego nie swoją twarz, więc uważam, że świetnie Ci poszło, a poza tym udało ci się złapać luz tej niezwykłej wokalistki. Idealnie do siebie pasujecie i mnie się ten występ szalenie podobał – skwitowała.

Kolejną uczestniczką była Joanna Osyda, znana z roli Majki w popularnym serialu. Tym razem wcieliła się w męską postać, Baranovskiego, wykonując „Czułe miejsce”.

Bartek Wrona, członek kultowego boysbandu Just 5, wystąpił w duecie z Joanną Świątczak, wykonując „Klub wesołego szampana” Formacji Nieżywych Schabuff. Piotr Gąsowski pochwalił jego występ.

Cześć Bartku, witaj na pokładzie. Znam Olka, miałem to szczęście i przyjemność gdzieś się z nim przecinać. To co jest fascynujące u niego, co ty genialnie zrobiłeś? On ma rodzaj pewnego spokoju i jak ten żółw podskakuje. To jesteś ty. Pełna świadomość postaci, którą odtwarzasz i z tego wywiązałeś się znakomicie – ocenił Gąs.

Aleksander Sikora, medialna osobowość i prezenter, zmierzył się z utworem Hoziera „Too sweet”. Małgorzata Walewska doceniła jego wokalne możliwości, chociaż zauważyła drobne problemy techniczne.

Początek był osadzony w tonacji. Potem troszeczkę zgubiłeś podstawę, ale masz piękny głos i dobrze śpiewasz. No, super! Miło cię widzieć – podsumowała zwięźle Małgorzata Walewska.

Kuba Szyperski zaprezentował hit Celine Dion „My heart will go on” z filmu „Titanic”. Jego występ wzruszył Piotra Gąsowskiego.

Barbara Wypych, aktorka znana z serialu „Stulecie winnych”, zaśpiewała „Zegarmistrza Światła” Tadeusza Woźniaka. Justyna Steczkowska była pod wrażeniem jej metamorfozy, chociaż zauważyła niepewność na początku występu.

Początek był troszeczkę niepewny, ale to wszystko jest normalne, bo to jest pierwszy odcinek. Od momentu, kiedy zaczęła się ta szybka część, to już widać, że zebrałaś się w sobie i to poszło do przodu. Gratuluję – powiedziała gwiazda.

Damian Kret, młody aktor z serialu „Bracia”, wcielił się w Harry’ego Stylesa i zaśpiewał „Golden”. Stefano Terrazzino podziękował mu za energię, choć zauważył, że nieco odbiegała ona od oryginalnej postaci: „Trochę poza postacią, ale generalnie super. Brawo!”

Na zakończenie odcinka wystąpiła Patrycja Kazadi, która od ponad 20 lat działa na scenie, ale po raz pierwszy pojawiła się w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wykonała energetyczny utwór „Think” Arethy Franklin, co zachwyciło Justynę Steczkowską.

Pierwszy odcinek nowego sezonu przyniósł widzom mnóstwo emocji, a uczestnicy udowodnili, że potrafią zaskakiwać i przełamywać swoje granice. Najlepsza okazała się Patricja Kazadi. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na Fundację „Pokonać Endometriozę”.

