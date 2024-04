Stan Borys uczy się chodzić na nowo. Tak wygląda jego rehabilitacja po udarze. Mamy zdjęcia

4:55

W tym roku mija pięć lat od udaru, który przeszedł Stan Borys (82 l.). Artysta nadal walczy o powrót do zdrowia. Okazuje się, że ma lepsze i słabsze momenty. Gdy kilka dni temu przyleciał do Polski na nagrania programu telewizyjnego, długi lot z Ameryki, gdzie na co dzień mieszka, odbił się na jego formie. Konieczna była szybka rehabilitacja, bo ból przy poruszaniu był nie do zniesienia.