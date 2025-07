Stanley z "Sanatorium miłości" uratował tonące dziecko. Dramatyczna akcja ratunkowa nad Bałtykiem

Bohaterowie "Sanatorium miłości" ostatni weekend spędzili nad morzem w Gąskach. Urszula i Stanley mieli wypoczywać przy szumie fal, z dala od codziennych trosk. Nikt nie przypuszczał, że zakochani będą świadkami dramatycznych wydarzeń — i że to właśnie Stanley stanie się bohaterem. O tym, co wydarzyło się nad Bałtykiem opowiedzieli w rozmowie z TVP.pl

W niedzielne popołudnie plaża w Gąskach zapełniła się turystami. W pobliżu Uli i Stanleya bawiły się dwie dziewczynki.

Nawet ostrzegłam je, by odeszły od falochronów. Po jedną, starszą, przyszedł tata i zabrał ją. Młodsza, miała może 7-8 lat, została sama. Ja patrzę, bum, fala ją nakryła. Dziewczynka się przewróciła. Za chwilę przyszła druga fala i była już pod wodą – relacjonuje Urszula. – Krzyknęłam: "Stanley, ratuj ją!".

Stanley ruszył natychmiast. Mimo że stał tyłem do morza, instynkt i czujność nie zawiodły. Wskoczył do wody i w ostatniej chwili wyciągnął dziewczynkę, która zdążyła napić się wody i zaczynała tonąć.

Stałem do morza plecami, dziecko było już pod wodą po pierwszej fali, a druga już ją zabierała. Widziałem tylko włosy i usłyszałem krzyk Uli. Młoda mama stała jak wryta. Część ludzi nie zdawała sobie sprawy, co się dzieje. Wyciągając dziewczynkę z wody i czując jej rączki tak bardzo mnie ściskające, pomyślałem o swoich wnuczkach i wnukach. O bezpieczeństwie. Ludzie na plażach pamiętają, jak się ubrać, pamiętają o gadżetach, a zapominają o tym, by zapewnić sobie i bliskim bezpieczeństwo