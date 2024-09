Startuje Taniec z gwiazdami, a tu taka rewolucja! Zupełnie nowe zasady. Wyjaśniamy

Gdy wiosną - po przerwie - "Taniec z gwiazdami" wrócił do ramówki telewizji Polsat, wiele osób obawiało się, czy taneczne show jeszcze jest w stanie przyciągnąć ludzi przed ekrany. Okazało się jednak, że ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" była strzałem w dziesiątkę. Cieniem na produkcji kładł się tylko udział w show Dagmary Kaźmierskiej, ale ta - jeszcze przed wysypem artykułów na temat jej mrocznej przeszłości - wycofała się z programu z powodu kontuzji. Rywalizację ostatecznie wygrała Anita Sokołowska, która w finale odprawiła z kwitkiem znacznie młodsze gwiazdy: Roksanę Węgiel i Julię Kaczyńską, znaną jak "Maffashion". W najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami" zobaczymy inne głośne nazwiska, m.in. Majkę Jeżowską, Olgę Bończyk, Julię Żugaj, Filipa Bobka, Macieja Zakościelnego i Piotra Świerczewskiego. Nowością są całkiem nowe zasady programu. Wyjaśniamy, na czym polega rewolucja w "Tańcu z gwiazdami".

O zmianach Polsat informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej. Widzowie mogą mocno się zdziwić, gdy nagle usłyszą, że w "Tańcu z gwiazdami" za chwilę rozpocznie się dogrywka, w której decydujące zdanie będą mieli jurorzy. Dlatego w cenie są konkretne taneczne umiejętności, a nie wygłupy. Ciekawostką jest to, że zdarzy się sytuacja, w której z show wylecą dwie pary!

W 15. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie zabraknie niespodzianek. Nowością będzie dogrywka. W niej dwie pary, które otrzymały najmniej punktów jurorskich i głosów widzów, zyskają drugą szansę na pozostanie w programie. Zatańczą jeszcze raz i to jurorzy zdecydują, która z par odpadnie. Będą też odcinki, kiedy żadna z par nie opuści show, jak również takie, kiedy pożegnamy aż dwie pary