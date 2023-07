Steczkowska pochwaliła się młodszym synem w dniu jego 18 urodzin. Stanisław to niezły przystojniak!

Tamara Arciuch upokorzona?! Okropne, co usłyszała. Jak tak można do kobiety?!

Justyna Steczkowska ma troje dzieci - dwóch synów - Leona i Stanisława oraz córkę Helenę. O najstarszym dziecku piosenkarki media dość często piszą, bo chłopak jest popularnym DJ-em. Może nie poszedł dokładnie w ślady mamy, ale swoją karierę również związał z muzyką. O najmłodszej córce artystki Helence nieco głośniej było wiosną, bo dziewczynka przystępowała w tym roku do pierwszej komunii. Stanisław wydawał się dotąd tajemnicą. Choć piosenkarka niekiedy wspominała o nim w wywiadach, to chłopak rzadko pojawiał się na imprezach czy ściankach. W sieci można było znaleźć dosłownie kilka jego fotografii z eventów, na których towarzyszył mamie.

Justyna Steczkowska opublikowała zdjęcia młodszego syna

Justyna ostatnio otworzyła się na temat przyszłości Stasia. Wyznała, że mimo wielkiego talentu i wielu lat nauki gry na fortepianie, chłopak nie widzi siebie na drodze muzycznej. Piosenkarka ubolewała nad tym, ale uszanowała decyzję syna. W niedzielę, 30 lipca, postanowiła się nim pochwalić. Stanisław skończył 18 lat. Z tej okazji Justyna zamieściła wpis z życzeniami, który okrasiła wieloma fotografiami chłopaka. Trzeba przyznać, że Stanisław zmężniał i wyrósł na bardzo przystojnego faceta. Nic dziwnego, że mama chętnie się nim chwali. "Dziś nasz syn Stanisław kończy 18 lat. Trudno uwierzyć mi w to, że jeszcze niedawno brał udział w sesji do płyty "Puchowe Kołysanki" i wyglądał jak jasnowłosy aniołek. Wszystkiego co najlepsze synku od nas. Zawsze byłeś i będziesz naszym szczęściem, radością i dumą" - napisał artystka.

Fani Justyny zachwyceni: "Mógłby grać jakiegoś księcia"

Fani Justyny zamieścili pod postem mnóstwo komentarzy, zachwycając się urodzą chłopaka i dołączając do życzeń. My również życzymy wszystkiego co najlepsze, wspaniałego dorosłego życia, spełnia marzeń i wielu sukcesów.

Polecamy galerię: Synowie pogodzą Górniak i Steczkowską

Polecamy galerię: Synowie pogodzą Górniak i Steczkowską

Justyna Steczkowska zamiatała podłogę śpiewając piosenkę Santor Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.