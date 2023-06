Steczkowska zalała się łzami po słowach syna. Przez lata robił to dla niej, teraz wybrał inną drogę

"Mamo, ja naprawdę nie chcę grać. Ja to wszystko robiłem dla ciebie, a teraz już idę swoją drogą". Takie słowa usłyszała Justyna Steczkowska od swojego syna Stanisława. Piosenkarka wyznała to w jednym z ostatnich wywiadów. Opowiadając o tym nie kryła wzruszenia, przyznała też, że usłyszawszy te słowa nie mogła powstrzymać łez.

Syn Justyny Steczkowskiej grał na fortepianie niemal połowę swojego życia, ale wybrał inną drogę

Justyna Steczkowska pochodzi z rodziny o silnych muzycznych korzeniach. Wraz z rodzicami i rodzeństwem muzykowali od zawsze. Swoim dzieciom także zaproponowała tę drogę, wierząc że jest dla nich dobra. Starszy syn - Leon chętnie nią podąża, co prawda nie śpiewa i nie gra na instrumentach, ale jest popularnym DJ-em. Młodszy syn gwiazdy Stanisław przez wiele lat ćwiczył grę na fortepianie. Grał niemal połowę swojego życia, ma duży talent, odnosił pierwsze sukcesy. Jednak po ukończeniu podstawowej szkoły muzycznej w klasie fortepianu postanowił nie kontynuować nauki.

Steczkowska rozpłakała się po słowach syna: "To jest jego droga i to będzie jego życie"

Nic dziwnego, że reakcja Steczkowskiej była bardzo emocjonalna. Piosenkarka nie ukrywała łez, o czym opowiedziała w rozmowie z serwisem cojestgrane.tvn.pl - Prawda jest taka, że się rozpłakałam, ponieważ było mi smutno, że nie tyle przymuszałam swoje dziecko do tego (bo on grał i miał do tego dużo pasji i chęci), ale tyle tych godzin było poświęconych temu i dalej to już nie pójdzie. Dodała jednak, że ta rozmowa na równi ją zasmuciła i wzruszyła: - Z drugiej strony byłam szczęśliwa, że moje dziecko wie, czego chce. Wie, jaką drogą chce kroczyć, sam ją wybrał. To jest jego droga i to będzie jego życie.

