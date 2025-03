Steven Seagal był ikoną w latach 90. Teraz jest na dnie, a ludzie go nienawidzą. Wystarczyło, że zrobił TO

Joanna Koroniewska rozprawia się z hejterami. Niewiarygodne, co zrobiła!

Wszyscy, którzy wychowali się w latach 90. i wcześniej, dobrze pamiętają filmowe sceny, w których Steven Seagal pokazywał, co to znaczy doskonale posługiwać się azjatyckimi sztukami walki. Uderzał z prędkością błyskawicy i powalał wrogów na kolana. Dla wielu osób aktor był wzorem do naśladowania, choć jego filmowe kreacje niewiele miały wspólnego z rzeczywistością.

Faktem jest, że aktor naprawdę doskonale walczy. Aikido trenował w Japonii i jest specjalistą we wschodnich stylach. Na tych umiejętnościach zbudował swoją karierę. Ale nie wszyscy wiedzą, że gwiazdor kina akcji był oskarżany o prawdziwe bicie kaskaderów na planach filmowych czy złamanie nadgarstka Seana Connery'ego! Do tego doszły też oskarżenia o molestowanie seksualne koleżanek po fachu. Mimo wszystko przez dekady Seagal kręcił film za filmem i odnosił sukces za sukcesem.

W końcu jednak dobra passa się skończyła i Steven podpadł nawet najbardziej zagorzałym fanom. Co się wydarzyło? Rosja!

Seagal został obywatelem Rosji i jej największym wielbicielem. A wojna? Jaka wojna?

Seagal jest wielbicielem Putina i Trumpa. Mówi o tym zupełnie otwarcie, a swoich ulubieńców w mediach społecznościowych wręcz wynosi pod niebiosa. Na jego ocenę nie wpłynął nawet atak Rosji na Krym z 2014 r.

To jeden z najwspanialszych światowych przywódców! Jest dla mnie niczym brat! Zajęcie Krymu było bardzo rozsądne - miał mówić Steven o Putinie ponad dekadę temu.

Dwa lata po tym fakcie Seagal otrzymał rosyjskie obywatelstwo i od tamtej pory uważa się za Rosjanina. Później, gdy po latach Rosja znów uderzyła w Ukrainę, prowadząc otwartą wojnę, zdania nie zmienił. Nie dość, że aktor uważa się za wielkiego przyjaciela Władimira Putina i popiera jego działania wojenne, to jeszcze broni go w medialnych wypowiedziach. A nawet twierdzi, że mógłby umrzeć za Putina!

Mam nadzieję i modlę się o to, że dostanie wsparcie i miłość, jakich potrzebuje. A wszystkie problemy, jakie teraz mają miejsce, niebawem się skończą, a my będziemy żyli w świecie pokoju - mówił Seagal w nagraniu, które umieścił na swoim instagramowym profilu kilka lat temu.

W 2023 r. dawny idol publiczności został odznaczony przez Putina, którego nazwał "jednym z najlepszych światowych przywódców i prezydentów na świecie", Orderem Przyjaźni. Odznaczenie trafiło do aktora ze względu na jego działalność humanitarną! Mowa o zacieśnianiu więzi pomiędzy Rosją, USA i Japonią.

To prorosyjskie nastawienie Seagala sprawiło, że dla wielu fanów kina akcji aktor przestał istnieć. Wielbiciele stracili do niego szacunek przez poglądy polityczne aktora, w tym wspieranie działalności Donalda Trumpa.

Seagal mieszka w Rosji i zarabia fortunę

Obecnie Steven Seagal mieszka i pracuje w Rosji. Często bywa zapraszany na gale i firmowe eventy, dzięki czemu wciąż zarabia fortunę. Podobno jego stawka to 200 tys. euro za 50-minutowe wystąpienie.

