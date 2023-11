Szymon Nyczke, znany w internecie jako Książulo, w samym serwisie Youtube ma ponad milion subskrybentów. W innych social mediach również śledzą go setki tysięcy osób. Młody mężczyzna sprawdza jakość różnych barów i restauracji w całej Polsce, kręci z wizyt filmy i poleca widzom, gdzie warto zjeść. Jego nagrania są szalenie popularne! Ostatnio na łamach "Super Expressu" opisaliśmy, jak Książulo testował jedzenie w restauracji Magdy Gessler. Nie była to zbyt przychylna opinia. Tekst trafił do gazety i dowiedział się o tym sam Książulo, czego nie omieszkał pokazać w swoim najnowszym filmie. - Muszę kupić gazetę, bo podobno piszą o nas w mediach! Normalnie w papierowej gazecie są nasze twarze - powiedział Książulo do swojego operatora kamery. Na nagraniu widać, jak idzie z nim na stację benzynową i szuka "Super Expressu". To, co stało się później, powala!

Sukces "Super Expressu"! Książulo zachwycony, wykupił prawie wszystkie gazety. "Piszą o nas"

Książulo znalazł "Super Express" na dolnej półce. Skrytykował, że "chcą go uciszyć", sugerując, że gazeta powinna być wyżej, bardziej na widoku. Cóż, pozostaje nam się tylko z tym zgodzić. Dalej podekscytowany youtuber chwycił garść gazet, wykupił prawie wszystkie.

- Babcia do mnie dzwoni od rana, że w gazetach o mnie gadają. Jesteśmy na pierwszej stronie! Wezmę kilka, może dla mamy - mówił Książulo.

W samochodzie przeczytał część artykułu, ucieszył się również z tego, że nie zapomnieliśmy wspomnieć o jego operatorze kamery. Panowie podróżują i nagrywają bowiem razem. Cieszymy się, że "Super Express" sprawił im tyle radości, to nasz sukces. Pozdrawiamy!