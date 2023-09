Superniania pokazała swój nowy dom. Żeby to osiągnąć mieszkała w namiocie przez 100 dni. Ascetyczne wnętrza Doroty Zawadzkiej

Nowy dom Doroty Zawadzkiej. Jak mieszka superniania?

Dorota Zawadzka znana jest Polakom jako superniania z popularnego lata temu programu TVN. Choć obecnie psycholog rzadko pojawia się w telewizji, to wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie między innymi dzieli się ze swoimi fanami kadrami z życia. W ostatnich miesiącach Dorota Zawadzka żyła głównie przeprowadzką do swojego nowego domu. Okazuje się, że droga do celu nie była taka prosta, a superniania przez 100 dni musiała mieszkać w namiocie. "Warunki nadal będą polowe, ale stabilny dach nad głową i białe murowane ściany będą miłą odmianą. Szczególnie, że coraz częściej pada i wieje. Bardzo bałam się czy to wszystko się uda, starałam się być optymistką, choć krasnal w głowie często powtarzał, że „nie ma opcji". Przez cały ten czas - jesteśmy tu od 24 maja - dopadł mnie jeden poważny kryzys i kilka pomniejszych. Wszystkie na szczęście szybko odeszły w zapomnienie. Bałam się tej zmiany, tego czasu „pomiędzy", ale dałam radę" - podkreśliła Dorota Zawadzka. Na szczęście w weekend wraz ze swoją rodziną wprowadziła się do nowego, świeżo wyremontowanego domu w województwie łódzkim.

Wprowadziła się do nowego domu. Wygląda nieco ascetycznie

Superniania nie ukrywa, ze remont kupionego domu i jego wykończenie przerósł jej budżet. Nie sądziła nawet, że to pochłonie aż tyle pieniędzy. W związku z tym postanowiła wprowadzić się z rodziną do niewykończonego jeszcze domku. "Wprowadzamy się mimo, że nie ma jeszcze podłóg a nasz pokój kąpielowy będzie robiony dopiero od środy. Póki co w łazience, tej która docelowo będzie gościnna, ciepłą wodę zapewni nam mała terma przelewowa i nawet mamy lusterko. Zęby będą myte" - napisała. Choć póki co wnętrza prezentują się nieco ascetycznie, to nie ulega wątpliwości, że w przyszłości dom Doroty Zawadzkiej będzie wyglądać przepięknie.

