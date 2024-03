Dzień Kobiet 2024. Specjalna lista najprzystojniejszych mężczyzn w show-biznesie. Wybraliśmy top of the top!

Jerzy Stuhr koniec kariery, choroba, jazda pod wpływem

Jerzy Stuhr w lutym 2024 roku ogłosił zakończenie swojej kariery. - Już chyba nie wyjdę na scenę. Tak w pełni. Kończę też z uczeniem aktorów. Już za stary jestem na działalność pedagogiczną - stwierdził aktor tuż po tym, gdy zszedł ze sceny po próbie do spektaklu w warszawskim Teatrze Polonia. Na dodatek Jerzy Stuhr zdradził nie będzie już reżyserował. Na szczęście jest za to szansa na to, że ten wybitny artysta pojawi się jeszcze w jakimś filmie. Znaczny wpływ na decyzję Jerzego Stuhra miały pewnie problemy zdrowotne, z którymi się borykał. Zmagał się m.in. z rakiem. O chorobie ojca informował jego syn - Maciej Stuhr. Kolejnym problemem słynnego aktora była przygoda z 17 października 2022 roku. Jerzy Stuhr tego dnia - prowadząc samochód pod wpływem alkoholu - potrącił motocyklistę. Teraz aktor zamierza powrócić do tych wspomnień. Świat show-biznesu zamarł, bowiem Jerzy Stuhr zamierza napisać książkę, gdzie odniesie się do tego niechlubnego incydentu.

Jerzy Stuhr książka. "Wszystko jest podpisane"

Wydawało się, że sprawa jest już zakończona i wszystko na jej temat zostało już powiedziane. Jerzy Stuhr został uznany winnym spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym po spożyciu alkoholu. Kara jednak nie była dotkliwa. "Sąd orzekł wobec aktora karę 4 tys. zł grzywny, zasądził koszty sądowe oraz zwrot kosztów związanych z ustanowieniem w sprawie pełnomocnika z wyboru dla poszkodowanego. Prokuratura wnosiła o karę 6 tys. zł grzywny, a pełnomocnik motocyklisty o zmianę kwalifikacji czynu, wskazując na trwające powyżej siedmiu dni obrażenia ciała poszkodowanego, oraz nawiązkę za straty zdrowotne - w wysokości 10 tys. zł. Obrona z kolei wnosiła o karę, jaką zasądzono w wyroku nakazowy" - informował PAP. Co ciekawe, aktorowi ciągle mało i zdecydował się odpalić prawdziwą bombę! - Tydzień temu Wydawnictwo Literackie już się zgodziło, wszystko jest podpisane, na wiosnę będzie książka i tam wszystko chcę powiedzieć. Mam taką naturę: proszę mnie ukarać, ale dać mi już spokój. Nic nikomu się nie stało. To już za mną na szczęście, te wszystkie wyroki, podsumowania - informował Jerzy Stuhr w rozmowie z Katarzyną Janowską w "Rezerwacji". Czy aktor tą książką nie pogrąży się jeszcze bardziej? Świat show-biznesu z dużą obawą czeka na tę lekturę...

