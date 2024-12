Świąteczne koncerty gwiazd odwołane w ostatniej chwili. Organizator komentuje

Świąteczne koncerty gwiazd odwołane

Przełom grudnia i stycznia to czas, w którym gwiazdy muzyki mają wiele okazji do wzbogacenia się. Kolędowanie oraz sylwestrowe zabawy dają wiele okazji do zarobku. Część polskich gwiazd w połowie grudnia wyruszyła w trasę "Wielkie kolędowanie" po Stanach Zjednoczonych.

W Polsce również nie brakuje świątecznych koncertów. Spore grono miłośników muzyki wybierało się na koncerty z cyklu "Christmas Time!". W przed ostatni tydzień grudnia na scenach w Katowicach, Ostrowie Wielkopolskim oraz Krakowie mieli wystąpić wspólnie Kayah, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Michał Szpaka, Grzegorz Hyży i Andrzej Piaseczny.

W czwartek wieczorem artyści wydali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że koncerty się nie odbędą. Taką decyzję miał podjąć organizator. Do tego już od kilku tygodni miał on się nie wywiązywać z zawartej między nimi umowy.

Dosłownie chwilę temu dotarła do nas wiadomość, że Royal Concert - organizator trasy Christmas Time! - odwołał zaplanowane na najbliższy weekend koncerty. (...) Decyzja ta jest dla nas tak samo zaskakująca jak dla państwa - można przeczytać na Instagramie.

Artyści stwierdzili, że do ostatniej chwili szykowali się by wyruszyć w trasę. Niedoszli uczestnicy koncertu dostali ma maile informacje o odwołaniu koncertów. Część z nich nie kryje swojego niezadowolenia. W sieci pojawiły się również głosy, że to nie pierwsza taka sytuacja związana z wydarzeniami organizatora "Christmas Time!". Co więcej, nie wszyscy mieli otrzymać zwrot pieniędzy.

Organizator odwołanych koncertów komentuje

Mimo prób wielu dziennikarzy, organizatorzy nie udzielili mediom komentarza w tej sprawie. Łukasz Wojtanowski z agencji Royal Concert wysłał za to oświadczenie do przedstawicieli katowickiego Spodka, gdzie miał się odbyć piątkowy koncert. Potwierdził w nim doniesienia o odwołaniu koncertów. Za przyczynę podał m.in. rosnące koszty organizacji koncertów oraz wynagrodzenia artystów.

Decyzja ta była dla nas niezwykle trudna, ale sytuacja zmusiła nas do jej podjęcia. (...) Wynagrodzenia artystów, muzyków oraz pracowników technicznych w niektórych przypadkach wzrosły o niemal 100 proc., co w połączeniu z innymi rosnącymi wydatkami uniemożliwia zamknięcie budżetów wydarzeń. Niestety, nawet wysoka frekwencja nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów, przez co organizacja koncertu w obecnym terminie przyniosłaby znaczące straty - napisano w oświadczeniu.

Wojtanowski poruszył również kwestię problemów zdrowotnych artystów. Niedawno trasę koncertową przerwała Beata Kozidrak. Problemy ze zdrowiem miał również Andrzej Piaseczny. Przedstawiciel agencji koncertowej stwierdził, że trwają prace nad przełożeniem imprezy na inny termin.

