Sylwia Bomba wyznała, że chce zmienić córce nazwisko. Zdradziła, kiedy i dlaczego!

Sylwia Bomba zdradziła, że ma w planach zmianę nazwiska. Ale nie swojego, a córki. Skąd ten pomysł? Wszystko przez plany małżeńskie, o których coraz częściej i odważniej wspomina. Wygląda na to, że celebrytka szykuje się do ślubu, a to oznacza rewolucję dla całej rodziny, którą Bomba tworzy z Grzegorzem Collinsem i córeczką z poprzedniego związku. Co konkretnie wyznała? Sprawdźcie!