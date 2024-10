6-letnia córka Sylwii Bomby zaczyna pracę w telewizji! "Ona to po prostu kocha"

Sylwia Bomba zdobyła popularność, występując w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", ale oglądać ją można było także w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", "Nasi w mundurach" czy "99 - Gra o Wszystko". Przedsiębiorcza celebrytka prężnie działa też na Instagramie, gdzie zgromadziła prawie milion obserwatorów. Kobieta jest nie tylko gwiazdą telewizji i internetu, ale także mamą 6-letniej Antoniny. Dziewczynka często pojawia się w mediach społecznościowych mamy, gdzie zachwyca swoją energią i błyskotliwymi wypowiedziami.

Niedawno Sylwia Bomba gościła w programie "Ja wysiadam", w którym zdradziła, że jej pociecha niebawem rozpocznie pracę.

Antonina najwyraźniej odziedziczyła pewność siebie i swobodę przed kamerą po swojej mamie i – jak wyjaśnia Sylwia – jest ona dużo dojrzalsza od swoich rówieśników. Wkrótce 6-latka będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w telewizji, co nie zaskakuje Bomby, która zawsze wiedziała, że jej córka poradzi sobie w każdej sytuacji.

Jak miała 2,5 roku, to pewna osoba powiedziała mi, że widzi u Tosi tęczową aurę. Ja bardzo wierzę w energię i różne takie rzeczy. Tosia powiedziała mi coś, co mnie rozbroiło. Nigdy nie zapomnę. Powiedziała: "Mamusiu, wiesz, dlaczego wybrałam sobie siebie na swoją mamusię? Pytam, dlaczego. "Bo ja przyszłam po to, by się tobą opiekować" – opowiedziała Bomba.