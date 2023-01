Sylwia Bomba (36 l.) pokłada zapewne w 2023 roku wielkie nadzieje. Nie dość, że podczas minionych 12 miesięcy zmarł ojciec jej córki, to rozstała się z partnerem, z którym związek w wywiadach bardzo zachwalała. I choć szczęścia w miłości nie ma za dużo, zapewne nie czuje się samotna, ponieważ jest mamą na pełen etat. 3-letnia Tosia jest jej oczkiem w głowie, a ostatnio stała się główną gwiazdą Instagrama znanej mamy.

Sylwia Bomba rozwścieczyła córkę. Wszystko nagrała i oberwała!

Sylwia Bomba nie ustaje w dbaniu o instagramowy kontent, dzięki któremu zyskuje nowych obserwatorów. Nic więc dziwnego, że sponsorowane posty przeplata tymi, które związane są z jej życiem prywatnym. Na najnowszym nagraniu uwieczniła, jak Tosia płacze, ponieważ mama ugryzła jej kawałek pączka. Niestety, tego typu post nie spotkał się z pozytywnym odbiorem, jakiego spodziewała się celebrytka.

- Śmiechy śmiechami, ale nie chciałabym, żeby moja mama wstawiła takie nagranie. Sama mam trzylatkę w domu i to są tylko dzieci. Kiedyś możecie się z tego śmiać, jak Antosia będzie dorosła, ale po co wystawiać to na insta? Trochę prywatności dla dziecka. I to nie jest atak z mojej strony - napisała jedna z obserwatorek.

Sylwia Bomba postanowiła oczywiście zareagować na uszczypliwą uwagę i w swoim stylu zakomunikowała:

- Tosia właśnie siedzi ze mną i z moimi rodzicami i się śmieje z tego nagrania i mówi: "Mama, ale byłam śmieszna, więc można mieć inne podejście - odpowiedziała, dodając po chwili, że wideo zostało wykonane kilka miesięcy temu.

Wy również uważacie, że gwiazdy powinny ostrożniej podchodzić do treści, jakie publikują w sieci ze swoimi dziećmi?