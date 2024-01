Sylwia Gliwa z "Na Wspólnej" z nowym partnerem? Tajemnicze zdjęcie

Wygrała w sądzie z PiS. Teraz wróciła do TVP Info. Jej mąż to gwiazda TVN24

Sylwia Gliwa była niezwykle kochliwa. Spotykała się z aktorami Borysem Szycem, Janem Wieczorkowskim i Andrzejem Zielińskim, stylistą i kostiumografem Sławomirem Blaszewskim, przedsiębiorcą Krzysztofem Latkiem i młodszym o 12 lat Szymonem Paneckim. Jej ówczesny związek z maturzystą wywołał wielki skandal. Wydawało się, że szczęście odnalazła u boku kierowcy wyścigowego i dziennikarza, Marcina Biernackiego (49 l.), za którego wyszła 27 sierpnia 2011 roku w kościele parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. Parze w 2012 roku urodził się syn, Aleksander. Niestety 7 lat później doszło do rozpadu małżeństwa. W 2021 roku aktorka potwierdziła związek z Bogumiłem Ziębą, prezesem firmy informatycznej, z którym jednak szybko się rozstała.

Teraz Sylwia Gliwa wrzuciła do sieci bardzo tajemnicze zdjęcie, które okrasiła zaskakującym wpisem. - Jakbym miała podsumować miniony rok, to przede wszystkim widzę że wzięcie spraw w swoje ręce, podjęcie trudnych decyzji zdeterminowanych myśleniem perspektywicznym i praca na określony cel jest w moim odczuciu kwintesencją i skutkiem zmian które napawają mnie poczuciem szczęścia. Dla każdego poczucie szczęścia to inna bańka. W mojej jest relacyjność, związek ze sobą, związek miłosny, szacunek, rozwój mojego syna, kolekcja wspomnień, sport, rozwój, czysta głowa, dbanie o rodzine, praca, pieniądze, dbanie o siebie, dotykanie magii, stwarzanie okazji by się działa. Z całego serca jestem wdzięczna że to wszystko piękne się wydarzyło, niech trwa. Ach te bańki szczęścia ❤️ ciekawa jestem co jest w waszych- bardzo - czytamy na Instagramie.

Twarz pokazanego mężczyzny niestety jest niewyraźna, gdyż oślepia je zachodzące słońce.