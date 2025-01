Syn Moniki Richardson chce do telewizji! Marzy, by zająć miejsce... Macieja Stuhra

Anna Seniuk podupada na zdrowiu. Wiadomo, co się z nią dzieje. "Usiłowali mnie postawić na nogi"

Monika Richardson (53 l.) nie jest entuzjastką programu TVN "Autentyczni". Dziennikarka jako matka 24-letniego syna z zespołem Aspergera uważa, że produkcja robi show kosztem jego uczestników, którymi są ludzie w spektrum autyzmu. Tymczasem Tomasz Malcolm jest innego zdania, o czym właśnie nam powiedział. Co więcej, ma chrapkę na posadę ikony stacji TVN!

Syn Moniki Richardson widzi siebie w telewizji

"Autentyczni" wrócili niedawno na antenę, a nowy sezon zamiast Macieja Stuhra (50 l.) prowadzi Dorota Wellman (64 l.). Syn Moniki Richardson nie ukrywa, że nie zna jej osobiście, więc trudno mu ocenić wiedzę w zakresie, z którym przyszło się jej zmagać, ale miałby dla TVN inne rozwiązanie.

I to korzystne dla siebie.

Myślę, że ludzi w spektrum najlepiej rozumieją i potrafią zaprezentować ci, którzy sami są w spektrum. Sam bardzo lubię media i chętnie bym taki program poprowadził

- powiedział Malcolm w rozmowie z "Super Expressem" i dodał, że format jest bardzo potrzebny i misyjny.

Monika Richardson ostrzegała Macieja Stuhra przed "Autentycznymi"

Tymczasem przed rokiem, gdy "Autentyczni" wchodzili na antenę - jeszcze ze Stuhrem - Monika Richardson apelowała do niego o zrezygnowanie z ciepłej posadki.

"Maćku, nie rób tego!" - prosiła. "Wpuszczą cię w format jak pawiana na wybieg w zoo, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie [się - dop. red] pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej niż my" - stwierdziła w sieci.

Uważała, że aktor lepiej sprawdza się w innych zadaniach. "Jesteś arcykpiarzem, błyskotliwym i złośliwym, tak, ale bez narzędzi do prawdziwego spotkania z człowiekiem, którego mózg ma całkowicie inne okablowanie. Mówię Ci to jako matka młodego dorosłego ze spektrum" - dodała, choć widzowie w internecie w większości chwalili go w roli gospodarza.

Maciej Stuhr wyjawił sekret swojej córki

Dziennikarka mogła jednak wtedy nie wiedzieć o zdrowotnych przypadłościach jego córki. Aktor dopiero w ostatnim odcinku "Autentycznych" ze swoim udziałem zabrał w tej sprawie głos.

Moja córka jest lekko niepełnosprawna

- wyjawił.

I zaznaczył, że Matylda - owoc jego pierwszego małżeństwa - codziennie mierzy się z wieloma wyzwaniami.

Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności

- podsumował dumny ojciec 25-letniej dziewczyny.

Może Dorocie Wellman też jednak warto dać szansę?

