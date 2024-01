Klaudia Carlos przez lata pracowała w telewizji. Można ją było oglądać w TVP i TVN-ie, niektóre środowiska uznawały ją nawet za jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Wzięła także udział w programie "Taniec z Gwiazdami", występując u boku Rafała Maseraka. W 2004 roku zagościła na okładce magazynu "Playboy". Ostatecznie wycofała się z mediów i skupiła na karierze naukowej. Teraz Klaudia Carlos powraca, by po zmianach w mediach publicznych zasilić zespół programu "Pytanie na śniadanie", zostając jego prezenterką. Ale ludzi zainteresowało również życie prywatne dziennikarki, która od 30 lat jest związana z ukochanym. Dariusz Machej i Klaudia Carlos doczekali się dwójki dzieci: syna i córki. Antoni Machej jest znany niektórym widzom, ponieważ wygrał w 2020 roku teleturniej TVP "Jeden z dziesięciu". Niezamierzenie stał się także sensacyjnym odkryciem internautów, którzy rozpływali się nad głębią jego głosu. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliśmy.

Syn nowej gwiazdy "Pytanie na śniadanie" ma głos nie z tej ziemi! Czegoś takiego nigdy nie słyszeliśmy

Antoni Machej, syn Klaudii Carlos i Dariusza Macheja, zwyciężył 12. odcinek 122. edycji programu "Jeden z dziesięciu". Było to w 2020 roku. Widzowie najbardziej zapamiętali jego głos, który określano jako "nie z tej ziemi". Bardzo niski, głęboki, przy młodziutkim wyglądzie i "dziecięcej" buzi, wprawił ludzi w osłupienie. Od razu posypało się mnóstwo komentarzy, a Antoni Machej stał się sensacją.

- Przepiękny głos. (...) Proszę zostać lektorem. (...) Co za głos! (...) Cudowna barwa, można słuchać i słuchać. (...) Mógłby mi pan przeczytać nawet instrukcję obsługi pralki, słuchałbym z ogromnym skupieniem - czytamy w licznych komentarzach.

Antoni Machej w programie opowiadał, że studiuje na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uwielbia geografię oraz historię, a jego mottem życiowym jest: "wystarczy chcieć". Do programu "Jeden z dziesięciu" trafił przypadkowo, spontanicznie. Ale było to jego marzeniem i cieszył się z jego spełnienia. Mężczyzna nie spodziewał się tak pozytywnego odbioru widzów. - Dostałem bardzo dużo miłych słów, także od osób, których nie znam, za co bardzo dziękuję - pisał na Facebooku. Zresztą, co tu dużo mówić. Ten głos po prostu trzeba usłyszeć. Wideo poniżej.

