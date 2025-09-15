Syn Terminatora stanął na ślubnym kobiercu! Co za uroczystość

W miniony weekend Patrick Schwarzenegger i Abby Champion powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para spotyka się już od dziesięciu lat, a w 2023 roku zaręczyny oficjalnie przypieczętowały ich poważne plany na przyszłość. Ze względu na zobowiązania zawodowe aktora ceremonia musiała zostać przesunięta, ale 6 września 2025 roku zakochani wreszcie spełnili swoje marzenie. Ślub odbył się w malowniczej scenerii nad jeziorem Coeur d'Alene w stanie Idaho, miejscu, które idealnie wpasowało się w bajkową atmosferę wydarzenia.

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion już po ślubie! Co za uroczystość

Choć pierwsze zdjęcia z tego dnia pojawiły się błyskawicznie dzięki paparazzim, dopiero teraz młody Schwarzenegger zdecydował się sam pokazać fanom wyjątkowe kadry. Na Instagramie opublikował cztery fotografie z uroczystości, które od razu wzbudziły ogromne poruszenie. "Schwarzeneggerowie" - podpisał krótko i wymownie swój post.

Fotografie szybko stały się viralem w mediach społecznościowych. Widać na nich parę w pełnej krasie: Abby w klasycznej sukni ślubnej z długim trenem i welonem. Nie bez znaczenia jest fakt, że Abby Champion od lat świetnie odnajduje się w świecie mody. Jako modelka współpracowała z wieloma znanymi markami, a jej stylizacje często trafiają na łamy magazynów lifestyle’owych. Jej ślubna kreacja idealnie wpisała się w tę estetykę, klasyczna, ale zarazem pełna subtelnego uroku.

Patrick natomiast postawił na elegancję w nowoczesnym wydaniu, białą marynarkę zestawił z czarnymi spodniami, tworząc stylizację z klasą, a zarazem odrobiną luzu.

Rodzina Schwarzeneggerów pojawiła się tłumnie, aby świętować tę wyjątkową chwilę. Według amerykańskich mediów uroczystość miała kameralny, ale niezwykle elegancki charakter. Zaproszeni goście podkreślali, że atmosfera była przepełniona miłością i radością, a Patrick i Abby nie kryli wzruszenia w trakcie składania przysięgi.

