Syn Waldemara Obłozy z "Na Wspólnej" też jest aktorem. Poznajecie?

Waldemar Obłoza do "Na Wspólnej" dostał się, będąc już dojrzałym aktorem. Wcześniej można było go oglądać w "Adamie i Ewie", "Plebanii" czy hicie sprzed lat - "W labiryncie". Szersza publiczność poznała go w "Miodowych latach" Polsatu, ale prawdziwą rozpoznawalność zapewnił mu serial "Na Wspólnej", w którym Obłoza gra już od ponad 20 lat. Nic więc dziwnego, że czasem splątane losy jego bohatera przysłaniają fanom tasiemca prawdziwy życiorys aktora. A ten jest gotowym scenariuszem na film!

Waldemar Obłoza miał trudne dzieciństwo. Trafił do domu dziecka

Obłoza urodził się w 1959 r. Mieszkał na wsi, był najmłodszym z piątki dzieci. Nic nie wskazywało na to, że zostanie aktorem i to aktorem rozpoznawalnym, z karierą na koncie. Kiedy mały Waldek miał sześć lat, stracił matkę. 41-latka odeszła z powodu nowotworu mózgu. Wtedy zaczął się dramat, który sprawił, że Waldek razem ze starszym bratem wylądowali w sierocińcu.

Zobacz także: Filip Chajzer 9 lat temu stracił syna. Wypadek wszystko zmienił

- Tata tak cierpiał po śmierci mamy, że nie nadążał za wszystkimi sprawami. Szczególnie za dwoma małymi braćmi, urwisami. Wtedy starsza siostra i ciocia podjęły heroiczną decyzję, by ojcu ulżyć, a mnie i brata posłać do domu dziecka. Ale tylko na chwilę - zdradził aktor w "Dzień dobry TVN".

Ta chwila trwała mniej więcej trzy lata. Później nastolatek trafił do szkoły z internatem. Gdy miał 15 lat stracił również ojca. - Mogę powiedzieć, że to był heros. Pracował strasznie ciężko. Nie winię go za nic - dekady później tłumaczył ojca aktor.

Jak Waldemar Obłoza został aktorem? Los bywa przewrotny

Trudne dzieciństwo na wsi, strata rodziców i problemy z zaległościami szkolnymi - to nie są idealne warunki do tego, by odnieść zawodowy sukces. A jednak. Obłoza skończył szkołę teatralną i dostał angaż do teatru w Jeleniej Górze. Miał 26 lat, ale na popularność musiał jeszcze poczekać. Grywał w teatrach w stolicy, pojawiał się w serialach. Gdy w 2003 r. trafił do "Na Wspólnej", zrobiło się o nim głośno.

Był już wówczas ojcem nastoletnich dzieci, a jego syn za jakiś czas sam miał próbować sił w aktorstwie.

Zobacz także: Żona Zenka Martyniuka ponad 20 lat temu. Danuta Martyniuk wyglądała jak Kayah

Waldemar Obłoza ma syna, który też jest aktorem. Kojarzycie go?

W 1988 r. na świat przyszły bliźnięta - Igor i Inga. Chłopiec uwielbiał przebywać z ojcem w teatrze i ostatecznie również został aktorem. Teraz Igor Obłoza ma już 36 lat, a widzowie mogą kojarzyć jego twarz z filmów "Operacja: Soulcatcher", "Filip", "Gwiazdy", "Wnyki", "Córki dancingu" czy "Miasto 44". Razem z ojcem zagrał też w sztuce "Łóżko pełne cudzoziemców" w Teatrze Capitol.

Igor Obłoza pojawił się też w "Na Wspólnej"! Wcielił się w Konrada, kolegę Oli.

Zobacz więcej zdjęć. Dawid Czupryński poznał żonę w nietypowym miejscu. Historia miłości aktora "Na Wspólnej" i pięknej montażystki

Jerzy Stuhr uczył Kajrę i Sławomira aktorstwa. Jak dziś go wspominają? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.