Szczuplutkie Joanna Liszowska i Katarzyna Figura kręcą się pod budynkiem TVN. Gapie nie mogli oderwać wzroku

Katarzyna Figura i Joanna Liszowska to w swoich pokoleniach jedne z najpopularniejszych polskich aktorek. Ta pierwsza sławę zdobyła przede wszystkim w latach 80. i 90., gdy przez wiele osób uznawana była za największą seksbombę w naszym kinie. Z kolei popularna "Lisza" rozgłos zapewniła sobie w pierwszej dekadzie XX wieku, grając w popularnych serialach (m.in. "M jak miłość i "Na dobre i na złe") i występując w "Tańcu z Gwiazdami" TVN i w "Jak oni śpiewają" Polsatu. Niedawno pisaliśmy o metamorfozie Joanny Liszowskiej, która wyraźnie schudła. Mocno zmieniła się także Katarzyna Figura. Także u niej widać utratę kilogramów. Niedawno gwiazda zadała szyku na specjalnym pokazie filmu "Zemsta". Co ciekawe, na imprezie pojawiła się w naturalnej odsłonie. Obie aktorki zawsze wyglądały bardzo atrakcyjnie. Zmiany jednak zupełnie im nie zaszkodziły.

Aktorki w sobotę, 2 sierpnia, gościły w programie TVN "Dobry Wakacje". Powodem wizyty był ich udział w projekcie fotograficznym "Close-up", do którego Stanisław Gliniewicz zaprosił 200 osób dobrze znanych z przestrzeni publicznej. Zarówno Katarzyna Figura, jak i Joanna Liszowska bardzo sobie chwalą to, że znalazły się w tym przedsięwzięciu.

To jest coś fenomenalnego. Dla mnie było bardzo ciekawe, żeby to nie było tylko modowe. Kiedy kamera jest tak blisko i kiedy mamy taką bardzo intymną sytuację, bo ta kamera zagląda bardzo blisko, jest oświetlenie i rozmawiamy o tym, wchodzimy w pewien stan. Myślę, że dla nas, dla aktorów, czy dla artystów jest to rodzaj eksperymentu. Co się dzieje z naszą twarzą, co pokazuje wtedy twarz, kiedy jakieś emocje sobie wprowadzamy, (...), co się wtedy dzieje z oczami itd.