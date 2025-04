Smukła Katarzyna Figura zadała szyku. 63-letnia gwiazda pokazała się w naturalnej odsłonie!

Katarzyna Figura pojawiła się na specjalnym pokazie filmu "Zemsta", w którym zagrała 23 lata temu! To była wyśmienita okazja do tego, by spotkać się m.in. z Rafałem Królikowskim. 63-letnia gwiazda zadała szyku w czarnej stylizacji, a uwagę przyciągały jej okulary. Zobaczcie!