"Szkło kontaktowe" przechodzi do TVP! Wielki transfer prowadzących z TVN-u

Co za stroje!

Muzyczny QUIZ. Podajemy utwór, a ty starasz się dopasować do niego wykonawcę

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski wspólnie prowadzili "Szkło kontaktowe" w TVN24 (ona na stałe od 2019 r., on już od 2008 r.), a także poranki w Radiu Nowy Świat oraz autorski podcast "Bardzo Bardzo Serio". Wydali też razem książkę - "Siedem życzeń. Rozmowy o źródłach nadziei", w której znalazły się rozmowy o Polsce między innymi z Jerzym Owsiakiem czy Agnieszką Holland.

Grzegorz jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, natomiast Katarzyna - filozofką, wykładowczynią akademicką i publicystką. Co ciekawe - oboje są absolwentami Wydziału Filozofii i Socjologii na UW.

Zobacz także: Artur Andrus odchodzi ze "Szkła kontaktowego"! Widzowie TVN24 w szoku. Satyryk tworzył program od samego początku

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski przechodzą do TVP. Czas na pożegnanie

Ten charakteryzujący się ciętymi językami duet pokochali widzowie TVN24, a już wkrótce - jak udało nam się dowiedzieć - docenią widzowie TVP.

- Kasia i Grzegorz zmieniają barwy i poprowadzą swój program w TVP - zdradza nam osoba z otoczenia. Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski pracują razem od lat. Teraz trafią z TVN do Telewizji Polskiej.

- Tak to jest prawda, dziś wieczorem będziemy się żegnać z widzami "Szkła kontaktowego". Przenosimy się do telewizji publicznej, bo wierzymy i zawsze wierzyliśmy w misję, w to, że powinna łączyć, a nie dzielić. Budować mosty, nie mury. Codziennie, przez 5 dni w tygodniu, będziemy prowadzić na TVP Info zupełnie nowy program, który będzie miał taką funkcję terapeutyczną, żeby mówić o pewnych sprawach nie tylko śmiertelnie poważnie - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Katarzyna Kasia.

Oczywiście życzymy powodzenia.

Zobacz także: Robert Górski otwarcie o "Szkle kontaktowym" i aferze z Daukszewiczem. Jego słowa są zatrważające

Zobacz naszą galerię. Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski przechodzą ze "Szkła kontaktowego" do TVP

Maciej Kurzajewski oficjalnie pożegnał TVP! "Drzwi otwierają się szeroko jak wrota" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.