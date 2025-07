Cała Polska oszalała na punkcie Igi Świątek. Po trudnych miesiącach pełnych wzlotów i upadków nasza gwiazda powróciła w wielkim stylu. W minioną sobotę pokonała Amandę Anisimovą w finale Wimbledonu. Jej pewna, efektowna gra rozbudziła emocje kibiców w kraju i za granicą. Kiedy emocje opadły, a gwiazda robiła zdjęcia ze swoim teamem, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał!

Iga Świątek dostała nietypowy prezent

Zaraz po zakończeniu meczu Iga Świątek wraz ze swoim sztabem pozowała do zdjęć. Wśród gratulacji i uścisków, fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk wręczył jej niewielki upominek. Można by pomyśleć, że to coś bardzo cennego. W sieci zawrzało. Internauci błyskawicznie zidentyfikowali zawartość opakowania i z humorem komentowali sytuację. Jednak to, co znalazło się wewnątrz, przerosło najśmielsze oczekiwania – był to... pasztet!

Choć dla niektórych mogło się to wydawać dziwne, fani Igi szybko przypomnieli kontekst tego niecodziennego żartu. Kilka dni wcześniej na oficjalnym profilu Wimbledonu pojawiło się wideo, w którym zawodnicy odpowiadali na pytanie o swoje ulubione "cheat meal". Iga Świątek wyznała wtedy, że jej wyborem jest pad thai. Problem w tym, że w angielskich napisach tłumaczących wypowiedź Polki… pojawiło się słowo "pasztet" zamiast "pad thai". Ten błąd szybko stał się viralem w sieci.

Pasztet i miliony dla Świątek

Iga Świątek przeszła do historii jako pierwsza Polka, która sięgnęła po tytuł mistrzyni Wimbledonu – jednego z najbardziej prestiżowych turniejów wielkoszlemowych. W wielkim finale rozgromiła Amandę Anisimovą, nie oddając jej nawet jednego gema – spotkanie zakończyło się wynikiem 6:0, 6:0 i trwało zaledwie 57 minut. Triumf na trawiastych kortach w Londynie oznacza dla liderki światowego rankingu nie tylko sportową chwałę, ale i ogromną nagrodę finansową. Za zwycięstwo Świątek otrzyma 3 miliony funtów brytyjskich – to ponad 4 miliony dolarów, czyli około 14,7 miliona złotych.

