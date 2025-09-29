Szok, co spotkało dziennikarkę! Jak ona wygląda?!

Profesjonalna charakteryzacja filmowa: rozmowa z ekspertem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak powstaje charakteryzacja filmowa?

Charakteryzacja filmowa i wizaż to nowość w Warszawskiej Szkole Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy. Postanowiliśmy na własnej skórze przekonać się, jak powstaje charakteryzacja i efekt był iście przerażający!

O swojej pracy opowiedział nam Cezary Kostrzewski, wykładowca charakteryzacji filmowej w Warszawskiej Szkole Filmowej i ikona polskiej charakteryzacji. Kostrzewski pracował przy takich filmach jak "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego czy hitowa "Yuma", "Kac Wawa", "PITBULL. Niebezpieczne Kobiety" oraz popularnych polskich serialach - jak choćby "Ojciec Mateusz", "Belfer", "Wiedźmin", "Wataha" czy "Belle Epoque".

Aż 60 litrów sztucznej krwi na planie nowego polskiego slashera

W rozmowie z nami polecił też swoją najnowszą pracę - krwawy horror, który dopiero wejdzie do kin - "Martwi przed świtem". Na planie zużyto rekordową ilość sztucznej krwi!

- Reżyser zapragnął, żeby większość rzeczy została zrobiona mechanicznie, żeby używać jak najmniej komputera. To mi się strasznie spodobało. Ale tego tam było mnóstwo, bardzo dużo efektów z rozrywaniem ciał i tym podobnych... Na planie krew się leje jak u Tarantino, albo i lepiej. Zużyliśmy ponad 60 litrów sztucznej krwi

- powiedział w rozmowie z nami Cezary Kostrzewski. Zdradził też czy boi się, że AI ukradnie mu pracę i jak sztuczna inteligencja wpływa na branżę filmową. Cały wywiad wideo i efekty charakteryzacji znajdziecie na początku tekstu.