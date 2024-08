Szok! Małgorzata Pieńkowska długo to ukrywała, ale wyszło szydło z worka! "Chciałabym, chciała..."

Bo było to niegodne aktorki dramatycznej. Traktowałam to jako młodzieńczy wygłup. Zależało mi na tym, by jak najmniej osób dowiedziało się, że śpiewam tę piosenkę. Za wszelką cenę starałam się to ukryć. Dlatego na płycie nigdzie nie pojawiło się moje nazwisko.