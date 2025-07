W 2020 roku do mediów dotarła bardzo smutna wiadomość - Bogumiła Wander zachorowała na Alzheimera. Jej drugi mąż, żeglarz Krzysztof Baranowski, miłość jej życia był przy niej do samego końca. Nawet kiedy już go nie poznawała. 30 lipca 2024 roku legendarna spikerka telewizji polskiej odeszła na zawsze.

Baranowski nie uczci rocznicy śmierci Wander

Łódź, rodzinne miasto Bogumiły Wander, w pierwszą rocznicę jej śmierci, planuje nazwać jej imieniem plac, obok którego mieszkała.

Bardzo się z tego ucieszyłem. To będzie jakiś trwały ślad

- powiedział w Fakcie Krzysztof Baranowski.

Dalsza część wywiadu może jednak niektórych czytelników zaszokować. Otóż Krzysztof Baranowski sam nie planuje specjalnego uczczenia rocznicy śmierci żony. Ma teraz w planach daleki rejs i tylko tym żyje. Okazało się też, że żeglarza bardzo rzadko odwiedza grób żony.

Uczciłem jej pamięć całym życiem, więc nie ma co tu kombinować i robić próżnych gestów. Bogusia jest ciągle ze mną, mam ją w sercu, także jakby się nie rozstajemy. Wyruszam na ocean, myślę, że tam możemy się spotykać, ale na cmentarz często nie lubię chodzić, bo dla mnie to jest tylko gest. Chodzi o to, co ma się w sercu. A pójść na cmentarz zawsze można, szczególnie jak ludzie patrzą, że człowiek tam bywa. Ja mam perspektywy i patrzę w przyszłość.

Kim była Bogumiła Wander?

Bogumiła Wander była jedną z najpiękniejszych, najbardziej eleganckich, uwielbianych prezenterek Telewizji Polskiej. Jej miłość z Krzysztofem Baranowskim spokojnie zasługuje na dobry film. Kochali się bardzo długo i 10 lat czekali, aż będą mogli się pobrać. Byli w innych związkach, ale ich miłość zwyciężyła.

Bogumiła Wander zmarła 30 lipca 2024 r. po długiej i ciężkiej walce z chorobą Alzheimera. Ostatnie lata spędziła w specjalistycznym ośrodku opieki w Pruszkowie. Na jej leczenie Krzysztof Baranowski sprzedał dom. A teraz zabierze ją w daleki rejs. W swoim sercu.

