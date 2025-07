Julian Dunin‑Holecki, lekarz ortopeda, zmarł 9 lipca 2024 roku. Miał 36 lat. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu. Śledczy nie dopatrzyli się udziału osób trzecich, a bliscy nie zdecydowali się na sekcję zwłok. Pogrzeb odbył się 15 lipca na cmentarzu na warszawskim Służewie.

Synowie Danuty Holeckiej

Była prowadząca "Wiadomości", z małżeństwa z Krzysztofem Duninem-Holeckim doczekała się dwóch synów: Stefana i Juliana. Obaj bliźniacy nie poszli w medialne ślady matki i swoją karierę związali z medycyną, a dokładnie z ortopedią.

Danuta Holecka, mimo żałoby po śmierci syna Juliana, już 22 lipca 2024 r., w tydzień po pogrzebie, wróciła do prowadzenia głównego serwisu informacyjnego Telewizji Republika "Dzisiaj". Pojawiła się na antenie w czerni, bez słowa wyjaśnienia, bez komentarza. Jak podkreślają jej współpracownicy, to był jej świadomy wybór.

Holecka wraca do programu satyrycznego

Teraz, w lipcu 2025, po roku od tych wydarzeń, Holecka zdecydowała się na jeszcze jeden krok - wraca także do satyrycznego programu "Piachem w tryby".

Danusia zdecydowała się wrócić do satyrycznego programu „Piachem w tryby”. Nie chciała dłużej robić problemu kolegom z redakcji, którzy musieli za nią szukać zastępstwa. Będzie nadal występować w czarnej sukience tak jak w programie informacyjnym "Dzisiaj". Choć na co dzień w redakcji nie opowiada o swoich prywatnych sprawach. Skupia się na pracy, zawsze perfekcyjnie przygotowana. Widać, że żałobę przeżywa głęboko, w środku. Od osób z nią zaprzyjaźnionych wiem, że właśnie praca i skupienie się na obowiązkach jej pomaga. No i wiara w Boga. A ta nakazuje akceptować życie, ze wszystkimi jego aspektami, również śmiercią

– zdradza w rozmowie ze Światem gwiazd jeden z dziennikarzy.

Już w 2024 roku prezes stacji, Tomasz Sakiewicz, zaproponował jej dłuższy urlop. Holecka miała zostać w domu do końca lipca, ale wróciła szybciej. Wówczas chodziło o „Dzisiaj”. Teraz – o „Piachem w tryby”.

Już na pogrzebie mówiła bliskim, że nie chce zamknąć się w domu, że praca ją ratuje

– dodaje osoba z otoczenia Holeckiej.

Holecka nie komentuje tragedii

Danuta Holecka nigdy nie komentowała osobistej tragedii publicznie. Tylko raz, w jednym z odcinków "Dzisiaj", niedługo po śmierci syna, emocje wzięły górę. Gdy rozmawiała z matką aresztowanego księdza, nie zdołała powstrzymać łez. Wtedy po raz pierwszy widzowie zobaczyli, że dziennikarka bardzo cierpi.

Po roku od tragedii Holecka nadal nie mówi o sobie. Nie zabiera głosu, nie występuje w wywiadach, nie udziela się w mediach społecznościowych.