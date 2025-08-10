Szokująca ocena stroju Marty Nawrockiej! Pierwsza dama pod lupą

39-letnia pierwsza dama, od momentu zaprzysiężenia swojego męża, cieszy się dużym zainteresowaniem mediów i internautów. Jej dotychczasowe stylizacje najczęściej były chwalone za klasę i wyczucie trendów. Dlatego też ostatnia krytyka, jaka spadła na Martę Nawrocką, wywołała niemałe zaskoczenie. Popularna stylistka, Ewa Rubasińska-Ianiro, nie tylko negatywnie oceniła wybraną kreację, ale także zasugerowała, że mogła ona zostać źle dopasowana do okazji i wizerunku pierwszej damy.
Tak ubrała się Marta Nawrocka na Podkarpaciu. Ekspertka: "Nie wiem, co się stało"
Podczas wizyty w Cmolasie Marta Nawrocka pojawiła się w białym żakiecie zapinanym na złote guziki, z delikatną falbanką na dole i długimi rękawami. Do tego dobrała czarne spodnie, których fason przypominał nieco dzwony. Całość prezentowała się klasycznie, a niektórzy dostrzegli podobieństwo do stroju, który pierwsza dama miała na sobie podczas zaprzysiężenia w sierpniu.
Choć taki zestaw mógł uchodzić za bezpieczny wybór, stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro nie kryła rozczarowania.
Nie wiem, co wydarzyło się złego w tym krótkim czasie (...) z ubraniami obecnej pierwszej damy. Być może zbyt duża presja spowodowała, że ciężar tych wyborów przeniósł się na ciężar ubrania i krojów - powiedziała stylistka dziennikarzom Plotka.
Ekspertka odniosła się także do wcześniejszych stylizacji Nawrockiej, w których dominowały sukienki o nowoczesnym kroju czy luźniejsze, casualowe zestawy.
To strój, w którym Angela Merkel wygłaszałaby oświadczenie w Brukseli (...) Młoda kobieta, która ma epatować energią, inicjatywą i pewnością siebie, potrzebuje fasonów, które pracują z jej sylwetką, a nie przeciwko niej - powiedziała dalej stylistka w tej samej rozmowie.
