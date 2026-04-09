Szokująca prawda o związku Katarzyny Pakosińskiej. Młodszy mąż, "książę" z Gruzji, uratował jej życie. Prawie doszło do tragedii

Katarzyna Pakosińska kojarzona jest przede wszystkim z kabaretem. W 1996 roku, wraz z kolegami ze studiów, Robertem Górskim, Mikołajem Cieślakiem, Przemysławem Borkowskim i Rafałem Zbieciem, założyła Kabaret Moralnego Niepokoju. Cechą charakterystyczną aktorki był donośny śmiech. W 2011 roku Pakosińska postanowiła odejść z Kabaretu. Postawiła na solową karierę i inne projekty, w tym wydawanie książek dla dzieci oraz stworzenie serialu dokumentalnego o Gruzji.

W życiu prywatnym zawarła dwa małżeństwa. Z pierwszym mężem ma córkę, Maję Antoninę (ur. 2003). W sierpniu 2017 roku wzięła ślub z gruzińskim dziennikarzem, Iraklim Basilaszwilim. W 2021 roku para wystąpiła razem w show "Power Couple".

Cała prawda o związku Katarzyny Pakosińskiej. Czym zauroczył się jej mąż?

Jak podał serwis "Viva", mąż Katarzyny Pakosińskiej jest gruzińskim księciem i dziennikarzem. Jest to jednak nazwa zwyczajowa. Irakli jest sześć lat młodszy od swojej ukochanej. Poznali się w Gruzji w 2008 roku na planie filmu "Tańcząca Gruzja". Przystojny Gruzin był jej przewodnikiem. Katarzyna Pakosińska, po zażyciu złych leków, dostała zapaści w hotelowym pokoju, a przyszły mąż uratował jej życie. O wszystkim opowiedziała niegdyś w wywiadzie z "Faktem".

"Gdy poznaliśmy się w Gruzji, mąż nie wiedział, kim jestem i czym się zajmuję. Mógł poznać mnie taką, jaką jestem. Potem powiedział, że spodobał mu się mój optymizm i moja „jasność”. Że przyjechałam z Polski, z kraju deszczowego, a jestem ciągle uśmiechnięta. [...] Sparaliżowało mnie. Nie mogłam chodzić, mówić. Gdyby nie jego interwencja, stanęłoby mi serce" - wyjawiła.

Pakosińska pokazała się z mężem

Aktorka, autorka książek i dziennikarka wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem fanów. Prowadzi też profile w mediach społecznościowych. Ostatnio, przy okazji Wielkanocy, Katarzyna Pakosińska wrzuciła do sieci zdjęcie z ukochanym mężem. Widzimy na nim parę spędzającą czas przy koniu, na świeżym powietrzu. Małżonkowie uwielbiają zresztą naturę! W sierpniu br. będą obchodzić dziewiątą różnicę ślubu.