Tadeusz Sznuk to nie tylko jeden z bardziej rozpoznawalnych prowadzących, ale również jeden z najbardziej lubianych. Sławę zawdzięcza programowi "Jeden z dziesięciu", który od wielu lat należy do chętniej oglądanych przez widzów. Show wymaga od uczestników wyjątkowo rozległej wiedzy, a także szybkości w działaniu. Chociaż mogłoby się wydawać, że Sznuk to osoba, która idealnie pasuje do telewizji, to niedawno wyszło na jaw, że 81-latek wcale nie chciał w niej pracować. Niewiarygodne, kim jest z zawodu!

Zobacz też: Rewolucja w TVP! Co z "Jeden z dziesięciu"? Tadeusz Sznuk zabrał głos!

Szokujące, co wyszło na temat Tadeusza Sznuka. Prezenter tego nie ukrywa

Tadeusz Sznuk w telewizji znalazł się dość przypadkowo. Wcale nie chciał być prowadzącym popularnego programu. Na jaw wyszło również, że kiedy pracował w radiu, dostał nieoczekiwaną propozycję poprowadzenia próbnego odcinka. Okazał się to strzał w dziesiątkę.

Nigdy nie marzyłem o karierze prezentera, to wszystko stało się przypadkiem. Pracowałem w radiu i wtedy przyszła propozycja nagrania próbnego odcinka. Spodobało się wydawcom. To było dla mnie całkiem nowe doświadczenie. Wtedy telewizja tego rodzaju, i nadawana o tej porze, dopiero się zaczynała. Muszę powiedzieć, że to niemowlę bardzo się rozwinęło - zdradził prezenter w rozmowie Szymkowiakiem z TVP.

Tadeusz Sznuk nie studiował ani dziennikarstwa, ani aktorstwa. Znany prezenter "Jednego z dziesięciu" ukończył bowiem studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zdobył też tytuł magistra inżyniera elektronika.

Pierwszy odcinek nagrałem na próbę, na prośbę kolegów z telewizji. Teleturniej spodobał się widzom, więc poprowadziłem pierwszą serię. Podobno jednym z ważnych kryteriów wyboru była "durna mina" prowadzącego, żeby gracze nie mogli poznać, co się dzieje w jego duszy i jakie są odpowiedzi. Myślę, że właśnie dlatego zostałem wybrany - mówił kiedyś tygodnikowi "Tele Tydzień" 81-letni prowadzący.

Zobacz też: Widzowie TVP właśnie zobaczyli geniusza w "1 z 10"! Pan Mirosław niczym pan Artur. Kosmiczny wynik!

Zobacz naszą galerię: Szokujące, co wyszło na temat Tadeusza Sznuka. Prezenter już tego nie ukrywa

Sonda W jakim programie usłyszałeś Tadeusza Sznuka po raz pierwszy? Jeden z dziesięciu Lato z Radiem Sygnały dnia MiniMax