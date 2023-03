Szokujące wyznanie Małgorzaty Rozenek! Mówi o "odejściu z tego świata" i największym marzeniu

Małgorzata Rozenek ujawniła, co chce koniecznie zrobić przed śmiercią. Tego nikt się nie spodziewał!

Małgorzata Rozenek z niejednego pieca chleb jadła. Zdobyła wielką sławę jak perfekcyjna pani domu, która robiła po domach test białej rękawiczki. Potem głośno zrobiło się o jej związku z Radosławem Majdanem. O tej parze jest nieustająco głośno. Małgorzata Rozenek wynajmuje ogromny dom i w dodatku robi to za nią "firma", ma trójkę uroczych dzieci, w tym małego Henia z Radosławem Majdanem, jest stylowa i bogata... Czego chcieć więcej?! Jak się okazuje, celebrytka ma pewne nieznane nam do tej pory marzenie. Jest ono tak ważne, że gwiazda nie wyobraża sobie opuścić ziemskiego padołu bez realizacji owego planu! O co chodzi? Gwiazda wyznała całą prawdę w rozmowie z "Faktem". Co powiedziała?

"Nie ma takiej możliwości, żebym odeszła z tego świata nie obroniwszy tego doktoratu"

"Jestem absolwentką wydziału Prawa i Administracji UW. Potem dostałam się na studia doktoranckie, które zakończyłam bardzo dobrą oceną. Złożyłam swój doktorat do recenzji, wrócił do mnie po poprawkach i nie zdążyłam się obronić. Gdy ludzie się mnie pytają o marzenia, czy cele na przyszłość, to jest na pewno taki cel, który będę chciała przed końcem życia zrealizować. Nie wiem, kiedy, bo na razie w ogóle nie mam na to czasu, ale nie ma takiej możliwości, żebym odeszła z tego świata nie obroniwszy tego doktoratu" - powiedziała Małgorzata Rozenek. Oby niebawem stała się perfekcyjną panią doktor!

